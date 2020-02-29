Kaliforniya'da bir koronavirüs vakası daha tespit edildi

Kaliforniya eyaletinde bir koronavirüs vakasının daha tespit edildiği ve şahsın 65 yaşında olduğu kaydedildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir koronavirüs (Kovid-19) vakasının daha tespit edildiği bildirildi.

Washington Post gazetesinin haberinde hastanın, 65 yaşında ve Santa Clara ilçesinden olduğu belirtildi.

Santa Clara, geçen günlerde yurt dışına seyahat etmediği ve virüs bulaşan herhangi bir kişiyle temas etmediği belirtilen bir kişide yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı Solano ilçesine 90 mil mesafede yer alıyor.

Söz konusu 65 yaşındaki hastanın daha önce yurt dışına sehayat edip etmediği ya da virüs taşıyan bir kişiyle teması olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.