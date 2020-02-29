Politico: Türkiye'nin Patriot talebi ABD Dışişleri ile Pentagon arasında çatlak oluşturdu

ABD merkezli Politico sitesi, dört kaynağa dayandırdığı haberinde ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Pentagon'a Türkiye'ye Patriot savunma sistemi gönderilmesi için baskı yaptığını yazdı.

Jeffrey'in Pentagon'a Türkiye'nin Suriye ordusunun saldırılarını püskürtebilmesi için Patriotlara ihtiyacı olduğunu söylemesine karşın, Pentagon'un bu hamleyi sorumsuzluk olarak gördüğü ve ortaya çıkacak küresel sonuçlardan endişe duyduğu ifade edildi.

"ABD yönetiminde yaşanan görüş ayrılığı, Washington'un uzun süredir devam eden, çok taraflı savaşın üstesinden gelmekte ne kadar zorlandığını gösteriyor" diye devam eden Politico, Pentagon'un bu talebin yerine getirilmesinin kötü bir örnek teşkil edeceğini ve Suriye ile Rusya'nın planlarını değiştirmeyeceğini düşündüğünü vurguladı.

Geçen hafta Savunma Bakanı Hulusi Akar, Washington'un İdlib konusunda Türkiye'ye Patriot batarya desteği verebileceğini belirtmişti.

CNN Türk'e konuşan Hulusi Akar, "ABD'nin ne gibi bir desteği olabilir?" sorusu karşısında "Ülkemize karşı hem hava, füze tehdidi var, hem de yaşanmış bazı olaylar var. Daha önce yapıldığı şekliyle hava savunma bataryaları gönderdiler yine füze tehditlerine karşı Patriot batarya desteği olabilir. Ayrıca bu konuda NATO Genel Sekreterinin de çeşitli açıklamaları var. Stoltenberg de bu konuyu yakinen takip etmekte, onların da bir takım teşvikleri, planları, uygulamaları önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilir" yanıtını vermişti.