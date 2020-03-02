ABD Savunma Bakanı: Suriye'nin İdlib vilayetinde Türkiye'ye hava desteği sağlamayacağız

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin İdlib vilayetinde Türkiye'ye hava desteği sağlamayacaklarını söyledi.

Washington'da gazetecilere konuşan Esper, ABD yönetiminin Türkiye'ye insani yardım teslimatını artırmak istediğini dile getirdi. ABD yardımının hava desteğini içerip içermediği sorusu üzerine, ABD Savunma Bakanı "Hayır" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Suriye'deki durumu görüştüğünü teyit eden Esper, olabilecek her şeye NATO'nun hazır olduğunu dile getirdi.

Esper, Türkiye'nin batı sınırlarını göçmenlerin Avrupa Birliği'ne geçmesi için açması kararını değerlendirmesi istenildiğinde bunun Ankara'nın kendi vereceği bir karar olduğunu ifade etti.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, bugünkü demecinde, geçen hafta İdlib'de 33 Türk askerinin canını aldığı açıklanan saldırıyla ilgili Rusya'nın rolüne dair 'net istihbarat olmadığını' söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi sonrası cumartesi günkü açıklamasında, Erdoğan'la İdlib'deki durumu çokça konuştuklarını söylemişti.

Trump, Ankara'nın Amerikan Patriot uçaksavar füze sistemlerinin Suriye sınırına geçici konuşlanması talebinin iki ülke arasında konuşulduğu belirtmişti.