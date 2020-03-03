Jeffrey: ABD İdlib için Türkiye'ye mühimmat sağlayamaya hazır

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD'nin Türkiye'ye İdlib için mühimmat sağlamaya hazır olduğunu bildirdi. ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'den ise "Türkiye'nin hava savunma desteği talebini inceliyoruz" açıklaması geldi.

Jeffrey, gazetecilere verdiği demeçte, ABD'nin Türkiye'ye İdlib için mühimmat sağlamaya hazır olduğunu belirterek "Türkiye bir NATO müttefiki. Ordunun çoğu Amerikan ekipmanı kullanıyor. Mühimmatların hazır ve kullanılabilir olmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Satterfield ise Washington'un Ankara'nın hava savunma sistemleri talebini incelediğini söyledi.

Bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Jeffrey ve Satterfield'i kabul etmişti. Görüşmede, başta İdlib olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştu.