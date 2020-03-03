Craft: Üçüncü bir sınır kapısı da açılabilir

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft açıklamalarda bulundu. Craft, sınır kapılarının açık tutulması gerektiğini belirtirken, Jeffret ise "Biz ve NATO Türkiye'ye destek olmak için çalışıyoruz" dedi.

Jeffrey ile Craft, Hatay'daki geçici barınma merkezini gezdikten sonra kameraların karşısına geçti.

Craft'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

- ABD'nin dünyanın son umudu olduğu gerçeği konusunda önemli şeyler gördüm. Türk hükümetine de çok teşekkür ediyoruz.

- 108 milyon dolarlık ek fon ayrıldı. Burada gördüklerimiz 108 milyon doların çok ötesinde. BM’de söyleyeceğiz artık yeter. Esad'ın çok uzun süredir devam eden saldırıları var. Esad artık varlığını sürdüremez. Rus yönetimine bir ateşkes üzerinde anlaşmalarını söyledik.

- Güvenlik konseyine döndüğüm zaman şunun altını çizeceğim sınırların açık tutulması gerekiyor. Diyaloğa başlanması gerekiyor. Temmuz ayı öncesinde bu geçişler sağlanmalı ve insani yardımı da sınırların açık tutulmasıyla sağlanması gerekiyor. Önemli olan bu iki sınır kapısından geçişlerin sürdürülebilmesi. Mevcut sınır kapılarını açık tutulması konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Üçüncü bir sınır kapısı da açılabilir.

Jeffrey:

- Şu tepelerin üzerinde Türk ordusu bir insanlık felaketini engellemek için savaşıyor. Barışçıl ve siyasi bir çözüm için mücadele ediyorlar. BM'nin 2254 sayılı kararını gerçekleştirebilmek için savaşıyorlar.

- Türkiye NATO’dan yardım ve destek istedi. Bizden destek istedi. NATO müttefiki olarak istihbarat paylaşımı yapıyoruz. Biz ve NATO müttefikleri destek olmak için çalışıyoruz. Başka talepler de var onlar hakkında değerlendirmelerimiz sürüyor.

Jeffrey, daha önce yaptığı açıklamasında ABD'nin Türkiye'ye İdlib için mühimmat sağlamaya hazır olduğunu bildirmişti.