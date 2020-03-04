ABD'de başkanlık ön seçimlerinde 14 eyaletin 9'unda Biden kazandı

ABD'de 14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı Süper Salı'da şu ana kadar sonuçları açıklanan eyaletlerin 9'unda Joe Biden kazandı, ön seçimlerin şu ana kadarki favori ismi Bernie Sanders 4 eyaleti önde tamamladı. Biden asıl zaferini Teksas'ta, Sanders ise Kaliforniya'da elde etti.

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre; Virginia, Alabama, Oklahoma, Kuzey Carolina, Arkansas, Minnesota, Tennessee, Massachusetts ve ülkenin en büyük ikinci eyaleti olan Teksas'ta ipi Joe Biden göğüsledi.

Diğer yandan sol eğilimleriyle öne çıkan ve özellikle Amerikalı genç jenerasyondan destek gören Bernie Sanders ise şu ana kadar açıklanan sonuçlara göre Vermont, Colorado ve Utah eyaletlerini kazandı. Sanders asıl zaferini ise ABD'nin en büyük eyaleti'da elde etti.

Sanders ile Biden'ın birbirine çok yakın olduğu Maine eyaletinde de henüz kazanan ilan edilemedi.

Biden böylece delege sayısında Sanders'ı geçti. Biden'ın 402, Sanders'in 314 delegesi var.

Thank you, Texas! https://t.co/QjmWecyyFD — Joe Biden (Text Join to 30330) (@JoeBiden) March 4, 2020

Diğer yandan sadece Amerikan Samoası'nda başarı gösteren milyarder iş adamı Michael Bloomberg ise böylece ilk ön seçim zaferini almış oldu.

Demokrat aday adaylarından Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard ise ciddi bir varlık gösteremedi.

Toplamda en fazla delege sayısına ulaşan adayın Demokrat Parti'nin başkan adayı olacağı yarışta eyaletleri kazanmak kadar delege sayısını artırmak da önemli görülüyor.

ABD'de 'Süper Salı' olarak nitelendiren bugünde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım tarihinde yapılacak başkanlık seçiminde karşısına gelecek Demokrat rakibinin büyük ölçüde belirlenmesi öngörülüyor.