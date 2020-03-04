ABD'de başkanlık ön seçimlerinde 14 eyaletin 9'unda Biden kazandı

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre; Virginia, Alabama, Oklahoma, Kuzey Carolina, Arkansas, Minnesota, Tennessee, Massachusetts ve ülkenin en büyük ikinci eyaleti olan Teksas'ta ipi Joe Biden göğüsledi.
Sanders ile Biden'ın birbirine çok yakın olduğu Maine eyaletinde de henüz kazanan ilan edilemedi.
Biden böylece delege sayısında Sanders'ı geçti. Biden'ın 402, Sanders'in 314 delegesi var.
Thank you, Texas! https://t.co/QjmWecyyFD— Joe Biden (Text Join to 30330) (@JoeBiden) March 4, 2020
Diğer yandan sadece Amerikan Samoası'nda başarı gösteren milyarder iş adamı Michael Bloomberg ise böylece ilk ön seçim zaferini almış oldu.
Demokrat aday adaylarından Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard ise ciddi bir varlık gösteremedi.
Toplamda en fazla delege sayısına ulaşan adayın Demokrat Parti'nin başkan adayı olacağı yarışta eyaletleri kazanmak kadar delege sayısını artırmak da önemli görülüyor.
ABD'de 'Süper Salı' olarak nitelendiren bugünde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım tarihinde yapılacak başkanlık seçiminde karşısına gelecek Demokrat rakibinin büyük ölçüde belirlenmesi öngörülüyor.
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