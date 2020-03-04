'Süper Salı'yı önde tamamlayan Biden'a sahnede protesto: 'Sütçülük ölsün'

ABD'de 14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı Süper Salı'da şu ana kadar sonuçları açıklanan 13 eyaletin dokuzunda kazanan Joe Biden, Los Angeles kentinde sahnede konuşma yaptığı sırada protesto edildi.

Ellerindeki pankartlarla sahneye fırlayan iki kadın “Sütçülük ölsün” sloganları attı. Protestoculardan ilki güvenlik görevlileri tarafından engellenirken, diğerinin ise Biden’ın baş danışmanı Symone Sanders ile tartıştığı görüldü.

Bu sırada izleyicilerin protestocuları yuhaladığı görüldü. Biden ise protestocuların apar topar uzaklaştırılmasının ardından konuşmasına hiçbir şey olmamış gibi devam etti.

Two animal rights protesters interrupted Biden's L.A. speech, yelling 'Let dairy die' pic.twitter.com/BP6T2suJJZ — Reuters (@Reuters) March 4, 2020

Seçim kampanyalarında sıkça boy gösteriyorlar

Hayvan hakları savunucuları Demokrat adayların seçim kampanyalarında sıkça boy gösteriyor. Siyasetçileri protesto eden eylemciler, adaylardan hayvanlara zulüm edilen endüstriye desteklerini kesmesini talep ediyor.

Geçen ay da Nevada eyaletinde iki kişi Biden’ın yakin rakibi Bernie Sanders’ı protesto etmişti. Çıplak vücuduna “Sütçülük ölsün” yazan bir kadının da aralarında olduğu protestocular, sahnedeki mikrofonu almayı da başarmıştı.

Joe Biden’ın Virginia, Alabama, Oklahoma, Kuzey Carolina, Arkansas, Minnesota, Tennessee, Massachusetts ve Teksas eyaletlerindeki zaferi netleşti.

Ön seçimlerin şu ana kadarki favori ismi Bernie Sanders ise Vermont, Colorado, Utah ve Kaliforniya eyaletlerini kazandı.