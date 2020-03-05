Trump'tan koronavirüs şakası: Haftalardır yüzüme dokunamıyorum

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da Amerikan Havayolları şirketi yöneticileri ile koronavirüs salgını üzerine yaptığı toplantıda "Virüs sebebiyle haftalardır yüzüme dokunamıyorum. Bunu yapmayı özledim" dedi.

ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence Beyaz Saray’da Amerikan Havayolları şirketi yöneticileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Özellikle İtalya gibi koronavirüsün neden olduğu can kayıplarının çok sayıda olduğu ülkelere seyahatlerde dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Donald Trump, konuşmasında dünyanın büyük bir bölümüne uçuş yapmanın şu an için güvenli olduğunu vurguladı.

‘I haven't touched my face in weeks...I miss it', joked President Trump during a meeting with executives of major airlines at the White House #coronavirus https://t.co/nHvHXu3JuT pic.twitter.com/R8UaLP0jYg — Reuters (@Reuters) March 4, 2020

​Trump koronavirüs salgınıyla ilgili "Virüs nedeniyle haftalardır yüzüme dokunmuyorum. Bunu yapmayı gerçekten çok özledim" sözleriyle bir de şaka yaptı. Donald Trump'ın toplantı boyunca sıklıkla elini çenesine koyduğu görüntüleri sosyal medyada sıklıkla paylaşıldı.

Koronavirüsün havayollarına nasıl bir etki yaptığı üzerine konuşmaların yapıldığı toplantıda Başkan Yardımcısı Mike Pence koronavirüsle ilgili büyük bir endişeye gerek olmadığını söyledi.