ABD'den Nikaragua polis teşkilatına yaptırım

ABD, Nikaragua ulusal polis teşkilatına ve kurumun üç üst düzey yetkilisine yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Küba ve Venezüella ile birlikte hedef tahtasına koyduğu Nikaragua'ya yeni yaptırımlar uyguladı.

OFAC'tan yapılan açıklamada, Nikaragua'daki "ciddi insan hakları ihlallerindeki rolü" nedeniyle ülkenin birincil kolluk kuvveti olan Nikaragua Ulusal Polisi'nin (NNP) yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Treasury sanctions Nicaraguan National Police and police commissioners involved in human rights abuse. https://t.co/IuZ8ciR1FI — Treasury Department (@USTreasury) March 5, 2020

Açıklamada, "Ayrıca OFAC, Nikaragua hükümetinin üst düzey yetkilileri ve NNP liderleri olarak görev yaptıkları için üç NNP komiseri Juan Antonio Valle Valle, Luis Alberto Perez Olivas ve Justo Papaz Urbina'yı listeye ekledi" denildi.

OFAC, sözgelimi üç yetkilinin de "insan hakları ihallerine karıştığını" öne sürdü.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptığı açıklamada Nikaragua Ulusal Polisi'nin ülkedeki vatandaşlarına "baskı yapmak için kullanıldığını" öne sürdü.