ABD'e koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye çıktı

ABD'nin Washington eyaletinde yaşlı bir kadının hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Daily Mail'in haberinde, şimdiye dek ölenlerin 11'inin Washington, 1'inin ise Kaliforniya'da olduğu belirtildi.

Bununla birlikte ülkedeki 19 eyalette 200'den fazla tespit edilmiş vaka bulunuyor.

Florida Valisi Ron DeSantis, dün yaptığı açıklamada 5 yeni vakanın tespit edildiğini ve eyalette toplam olarak 7 vakanın olduğunu söylemişti.

5 yeni vakanın ise yakın zamanda Çin'e seyahat ettiği ortaya çıkmıştı.