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08:43 06 Mart 2020
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    Trump: Zihinsel olarak kendimi komünist Bernie'ye hazırlamıştım

    © REUTERS / Leah Millis
    ABD
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    ABD Başkanı Trump, seçmenleriyle bir araya geldiği canlı yayında, dünyanın birçok yerindeki askerlerini evlerine geri getirmek istediğini, buna Suriye ve Afganistan'ın da dahil olduğunu belirtti. Trump, "Zihinsel olarak kendimi komünist Bernie'ye hazırlamıştım" dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump, Fox televizyonunun Pensilvanya'dan yaptığı canlı yayında seçmenleri ile bir araya gelerek hem Fox News muhabirlerinin hem de seçmenlerinin sorularını yanıtladı.

    ABD'de de etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında değerlendirmelerde bulunan Trump, bu konuda iyi bir iş çıkardıklarını ve herkesin sakin olması gerektiğini vurguladı.

    Siyasetçilerin insanlarla tokalaşmak zorunda kalmasından yakınan Trump, "İnsanları el sıkışmamaya ikna etmek için bir zaman olsaydı o şimdi olurdu" ifadesini kullandı.

    Trump, Demokrat başkan aday adaylarından Elizabeth Warren'ın da 14 eyalette ön seçimin yapıldığı 'Süper Salı'dan sonra istifa etmesinin, Warren'a yakın görüşlere sahip olan Bernie Sanders'a zarar verdiğini belirtti.

    Trump, "Warren gerçek bir progresif olsaydı, belki de öyledir, bu yarışı Süper Salı'dan önce bırakırdı. Böylece Sanders birçok eyalette avantaj sağlardı. Warren, Sanders'ın iyiliği için hiçbir şey yapmadı. Bu gerçek bir arkadaşlık değil" dedi.

    Bernie Sanders için 'komünist' dedi 

    ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için Bernie Sanders'ı mı yoksa Joe Biden'ı mı karşısında görmeyi tercih ettiğine ilişkin soruya Trump, "Zihinsel olarak kendimi komünist Bernie'ye hazırlamıştım" yanıtını verdi.

    Sanders'ın güçlü olduğunu ancak Süper Salı'da bir yenilgi aldığını vurgulayan Trump, "Artık Sanders'ın karşıma çıkacak Demokrat aday olduğunu düşünmüyorum. Onun için geri dönmek zor olacaktır" diye konuştu.

    Trump, başkan seçildikten eski Başkan Barack Obama ile sadece bir kere toplantı yaptığını anlatarak, "Sonra kendisiyle hiç görüşmedim. Eski başkanlardan George H. W. Bush'un cenaze töreninde yan yana oturduk. 'Merhaba' dedim, sonra da 'güle güle' dedim" ifadelerini kullandı.

    'Taliban da savaşmaktan yoruldu'

    Taliban ile yapılan barış anlaşmasına rağmen bölgedeki saldırıların sürdüğünün hatırlatılması üzerine Trump, bölgede 20 yıldır bulunduklarınıı ve artık savaş istemediklerini belirtti. 

    Trump, "Taliban'ın gerçekten barış yapmak istediğine inanıyorum. Neredeyse 20 yıldır Afganistan'dayız. İnanın ya da inanmayın artık onlar da savaşmaktan yoruldu. Onlar savaşçı. 1000 yıldır bunu yapıyorlar. Biliyorsunuz Sovyetler Birliği'ni Rusya yapan da Afganistan'dı" dedi.

    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey
    © REUTERS / DENIS BALIBOUSE
    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Suriye'deki petrollerle ilgili yasa dışı bir şey yapmıyoruz
    Artık Suriye ya da Afganistan'a daha fazla asker göndermenin işe yaramadığını ve askerlerini çekme kararı alması üzerine eski Savunma Bakanı James Mattis ile de bu konuda anlaşmazlığa düştüğünü belirten Trump, "Suriye ile Türkiye arasındaki sınırı koruyorduk. Neden bunu yapıyorduk ki? Bırakalım (Suriye ve Türkiye) kendileri savaşsın. Biz neden bunu yapıyorduk ki?" diye konuştu.

    Suriye'deki IŞİD varlığını da yüzde yüz yok ettiklerini savunan Trump, Suriye'de 'petrolü korumak için' bir grup askeri orada bıraktıklarını kaydetti.

    'Sokakta yürümeyi özledim'

    Trump, başkan olduktan sonra önceki hayatında en çok neyi özlediğine yönelik soru üzerine şunları kaydetti:

    "Sokakta yürümeyi özledim. Daha önce de bilinen bir iş adamıydım. Televizyon şovum da tutmuştu. Ama yine de sokakta yürüyüp bir markete gidebiliyordum. Şimdi (Beyaz Saray'ın bulunduğu) Pensilvanya Caddesi'nde çıkıp, alışveriş yapmaya gidemiyorum. Bunu yapmayı çok özledim. O zamanlar özgür bir hayat yaşıyordum, şu an o kadar özgür değilim. Ama yine de ülkem için yaptıklarımı seviyorum."
    Etiketler:
    ABD başkanlık seçimleri, Komünist, Elizabeth Warren, Taliban, Petrol, Suriye, Seçim, Pensilvanya, Afganistan, Bernie Sanders, Donald Trump, ABD
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