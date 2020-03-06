Trump, DSÖ'nün açıkladığı koronavirüs rakamlarını 'abartılı' buldu: Sezgilerime göre ölüm oranı yüzde 1 civarı

DSÖ, Yeni tip koronavirüs vakalarının yüzde 3.4'ünün ölümle sonuçlandığını açıklamıştı. Trump, dün Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News'a bağlanarak, hiçbir dayanak sunmadan "Bence yüzde 3.4 gerçekten yanlış bir sayı" dedi.

"Sezgilerim bana bunu söylüyor" diyen Trump, "Birçok insanla gerçekleştirdiğim sohbete göre birçok insan bundan hastalanıyor, ama çok hafif geçiriyorlar. Doktor bile görmedikleri oluyor, hatta aramıyorlar bile" iddiasında bulundu.

Trump, hastalığı hafif geçirenlerin hastaneye gitmediğini, bu yüzden onların toplam vaka sayısına eklenmediğini ileri sürdü. Trump, ölüm oranının gerçeği yansıtmadığını düşünmesine gerekçe olarak bunu gösterdi.

Salgına, 'korona gribi' diye yeni bir isim de veren Trump, 'yüzde 3 ve 4 gibi rakamların çok yüksek olduğunu' ve 'ölü sayısının yüzde 1'den az olduğunu' iddia etti.