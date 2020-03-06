Bill Clinton, Monica Lewinsky ile neden ilişki yaşadığını anlattı: Kaygılarımla başa çıkmanın bir yoluydu

90’lı yıllarda Beyaz Saray’ı sarsan skandalın 'kahramanı' Bill Clinton, Monica Lewinsky ile ilişkisini 'baskı, hayal kırıklıkları ve korkuyla baş etmenin yoluydu’ diye açıkladı. Clinton, "Hayatta hepimizin yükleri var ve bazen yapmamamız gereken şeyleri yapıyoruz. Yaptığım şey berbattı, yanlıştı" dedi.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın, 90’lı yıllarda Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile yaşadığı ve neredeyse görevine mal olacak ilişkisi bu kez de ironik bir şekilde eşi Hillary Clinton’ın hayatını anlatan belgesel serisi nedeniyle bir kez daha gündeme geldi.

Eski First Lady ve Dışişleri Bakanı, 2016 ABD başkanlık adayı Hillary Clinton’ı anlatan dört saatlik ‘Hillary’ belgeselinde eşinden rol çalan Bill Clinton, Monica Lewinsky ile neden ilişki yaşadığını anlattı.

'Yaptığım şey berbattı'

İlişki yaşama nedeni ‘baskı, hayal kırıklıkları ve korkuyla baş etmenin yoluydu’ diye açıklayan Bill Clinton, “Herkes hayatında baskı, hayal kırıklıkları, dehşet, korku ya da neyse onu yaşıyor. Endişelerimi yönetmek için yıllarca yaptığım şeylerden. Hayatta hepimizin yükleri var ve bazen yapmamamız gereken şeyleri yapıyoruz. Yaptığım şey berbattı, yanlıştı. Onu (Hillary Clinton) incitmiş olmaktan nefret ettim” dedi.

© AP Photo / SUSAN WALSH Monica Lewinsky ile ilişkisi konusunda yalan söylediğinin ortaya çıkmasının ardından Bill Clinton hakkına azil soruşturması başlatılmıştı. Burada aklanan Bill Clinton, eşiyle birlikte kameralar karşısına geçerek 'duygusal' bir konuşma yapmış ve özür dilemişti.

'Sanki 15. raunddasınız ve dövüş 30 raunda uzatılmış'

Clinton, “Kimse bunu düşünmez, kimse ‘risk alıyorum’ diye düşünmez. İnsanların aptalca şeyler yapmasının nedeni bu değil. Kimse oturup şöyl düşünmüyor: Evet gerçekten sorumsuzca bir risk alacağım; bu ailem, ülkem ve birlikte çalıştığım insanlar için kötü bir şey. Olan bu değil. Sanki etrafta sendeleyerek yürüyorsunuz ve sanki bir müsabaka dövüşünün 15. raundundasınız ve dövüş 30 raunda uzatılmış ve işte bir süreliğine de olsa aklınızı bunlardan uzaklaştıracağınız bir şey. İşte olan bu” ifadelerini kullandı.

'Lewinsky’nin yaşadıkları adil değildi'

Eşinin yanı sıra Monica Lewinsky’nin duygularıyla da ilgileniyor görünmeye çalışan Bill Clinton, Lewinsky’nin hayatının bu ilişkiyle tanımlandığını ve bunun ‘adil olmadığını’ da söyledi.

Özellikle #MeToo hareketi sırasında sesini bir hayli yükselten Monica Lewinsky, Clinton ile ilişkisini ‘yetkinin kötüye kullanılması’ olarak nitelemişti.

© AFP 2020 / KENA BETANCUR Monica Lewinsky Haziran 2015

Hillary Clinton: Yıkılmıştım

Belgeselin ‘Hardest Decision’ (En Zor Karar) adını taşıyan ve sadece ‘yasak ilişki’ hikâyesine odaklanan bölümünde ayrıca çiftin bu skandalı nasıl yönettiği de anlatıldı.

Hillary Clinton yaşananlar karşısında ‘yıkıldığını’ ancak eşinin yanında yer almayı tercih ettiğini söyledi. Clinton, “Bazı insanlar doğru kararı, bazıları da yanlış verdiğimi düşündü. O dönem verdiğim karar nedeniyle hem onay hem de eleştiri aldım” dedi.

Görevine mal oluyordu

Lewinsky ile Clinton arasındaki ilişki, 1995 yılında 21 yaşında olan Lewinsky’nin Beyaz Saray'da staj yapmaya başlamasının ardından başlamıştı.

Clinton önce ilişkiyi inkâr etmiş, ardından 'uygunsuz fiziksel temasa' girdiklerini itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Yalan söylediğinin ortaya çıkmasının ardından 1998’de Cumhuriyetçiler Clinton’ın görevden alınması sürecini başlatmış ancak bu girişim sonuçsuz kalmıştı. Clinton skandalın ardından 2001 yılında görev süresi bitene kadar başkanlığa devam etmişti.

İlişki daha önce dizi de olmuş hatta bunun yapımcılığını da artık hikâyesini bizzat aktarmak isteyen Lewinsky üstlenmişti.