Pence yeterli sayıda test kiti olmadığını kabul etti, Trump 8.3 milyar dolarlık koronavirüs mücadele bütçesini imzaladı

Süper güç ABD'de yeterli sayıda koronavirüs test kiti olmadığı Beyaz Saray tarafından itiraf edildi. Trump, kendi önerdiğinin üç katından büyük koronavirüsle mücadele bütçesini imzalamak zorunda kaldı. Pompeo'ya göreyse ABD'nin hastalığı önlemekte geri kalmasının sebebi Çin.

Koronavirüsün sıçradığı ülkelerden ABD, herkesi kapsayan ücretsiz sağlık hizmetleri sistemi olmayan tek gelişmiş ülke sıfatıyla salgına hazırlıksız yakalandı.

Selefi Barack Obama'nın ücretsiz sağlık sistemini rafa kaldırmış olan ve koronavirüsle ilgili ciddiyetsiz açıklamalar yapan Başkan Donald Trump, Kongre'nin virüsle mücadele için çıkardığı acil harcama paketini imzalamak zorunda kaldı.

WATCH: Friday morning, President Trump signed an $8.3 billion spending package to help fight the new coronavirus. It passed Congress with bipartisan support and includes funds for vaccine research and development, and support for state and local governments. pic.twitter.com/49hSwBD6jj — Local News 8 (@localnews8) March 6, 2020

Trump'ın başta önerdiği 2.5 milyar doların 3 katından fazlası

Çarşamba günü hazırlanan paket, Trump'ın başta önerdiği 2.5 milyar doların üç katından fazlasına tekabül ederken, salgının önlenmesi çabaları ve acilen aşı üretilmesi araştırmalarına 8.3 milyar dolar kanalize ediyor.

Trump'ın kararı imzaladığı bugün, aynı zamanda dünya çapında koronavirüs vakalarının 100 bini geçtiği gün olarak kayıtlara geçti.

Öncesinde Trump'ın koronavirüs görev gücünün sorumluluğuna verdiği Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD'nin artan talebi karşılayacak kadar koronavirüs test kitinin olmadığını duyurdu.

Vice President Mike Pence says the U.S. does not yet have enough kits to test what will likely be a growing number of potential and presumed #coronavirus patients. More here: https://t.co/wsuEDp9lmK pic.twitter.com/RmG8FRbGVj — Reuters (@Reuters) March 6, 2020

Bir haftada 1 milyon test kiti dağıtmadılar

Minneapolis'te bir tıbbi maske imalathanesini ziyaret eden Pence "Bir yandan talebin artmasını beklerken, bugün elimizde yeterince test kiti bulunmamaktadır" diyerek ekledi:

"Virüse maruz kaldıklarını düşündüklerimiz, belirti gösterenler için test bulamayı başardık. Ancak Amerikalıların bu konuda endişeleri arttıkça koronavirüs test kitine erişebilmelerini garanti edebilmeliyiz ve son günlerde bu yolda ilerleme sağladık."

Ancak Trump yönetiminin bu hafta 1 milyon test kiti teslim edilmesi hedefine ulaşamayacağını kabul eden ABD Başkan Yardımcısı, bu kez gelecek hafta 1.2 milyon Amerikalının test yaptırmasına imkan verecek şekilde ülke çapında kit dağıtımı hedefini koydu.

ABD'den ticaret savaşı açtığı Çin'e hastalıkla ilgili bilgi paylaşmama suçlaması

Hal böyleyken, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, salgının çıkış ülkesi Çin'in salgınla ilgili eksik veriler sunmasının ABD'nin koronavirüsle mücadelede geride kalmasına neden olduğunu iddia etti.

Pompeo Blames China For US Outbreak, Says Lack Of Transparency "Left Us Behind The Curve" https://t.co/mzq2sx2TA7 — FreeZerohedge (@freezerohedge) March 6, 2020

"Bu şeyin ön ucundan elde ettiğimiz enformasyon mükemmel değildi ve bizi meydan okumalarla yüzleştiğimiz bugünkü duruma iterek geride kalmamıza yol açtı" diye konuşan Pompeo, aşı geliştirmek ve salgını tecrit etmek için gerekli verileri Çin'den elde etmenin 'inanılmaz derecede sinir bozucu ve nafile' çaba olduğunu iddia etti.