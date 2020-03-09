Twitter, ilk 'manipüle edilmiş medya' etiketini, Trump'a yapıştırdı

Manipüle edilmiş ve deepfake teknolojisi kullanılarak oluşturulmuş içerikleri uyarı etiketi kapsamına alma ya da sistemden kaldırma uygulamasına geçen Twitter, bunu ilk ABD Başkanı tarafından retweet edilmeye layık görülen bir video üzerinde tatbik etti.

Sosyal medyada bazı içerikleri üzerinde oynama yaparak paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, sonunda sobelendi.

Twitter, 5 Mart’ta devreye soktuğu 'manipüle edilmiş medya' etiketi uygulamasını, ilk kez pazar günü ABD Başkanı'nın retweet ettiği bir video için kullandı.

İlk kez Beyaz Saray'ın sosyal medya şefi Dan Scavino'nun paylaştığı video, 2020 başkanlık seçimi için Demokrat Parti'nin başkan adayı favorisi Joe Biden'ı kazara Trump'a destek açıklarken gösteriyor. Ama böyle gözükmesi, videonun aldatıcı şekilde kesilmesinden kaynaklanıyor.

Twitter tarafından 'manipüle edilmiş medya' diye etiketlenen videoda, Biden "Sadece Donald Trump'ı yeniden seçebiliriz" derken duyuluyor.

Just in: Twitter applied its new manipulated media label for the first time to a deceptively edited video of Joe Biden. It was shared by White House social media director Dan Scavino, and retweeted by the president. pic.twitter.com/PggcCwMNkx — Cat Zakrzewski (@Cat_Zakrzewski) March 8, 2020

Konuşmanın orjinalinde ise eski Başkan Yardımcısı "Sadece kendi (Demokrat Parti) içimizde savaşa tutuşmamız halinde Donald Trump'ı yeniden seçeriz. Olumlu kampanya yürütmemiz lazım" diyor.

Twitter 'manipüle edilmiş medya' etiketi uygulamasını Scavino'nun paylaşımından 18 saat sonra, Trump'ın retweetini takiben devreye soktu.

Bir Twitter temsilcisi, uygulamanın geliştirilme aşamasında olduğunu, tweet için arama yapanlara etiketin gözükmemesi gibi bir hata olduğunu, bunu düzeltmeye çalıştıklarını, diğer yandan kullanıcıların zaman tünelinde gözüktüğünü belirtti.

Pazar günü gelen etikete karşı, pazartesi Scavino "Manipüle edilmiş DEĞİL" diye tweet attı.

Bu, Trump'ın ilk oynanmış video paylaşımı değil. Şubatta Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin kendisinin Birliğin Durumu konuşmasının metnini yırtmasının videosunu paylaşmıştı. Üzerinde oynanmış videoda, Pelosi kağıtları Trump 'kahraman bir askeri' takdim ettiği sırada yırtıyormuş gibi sunuluyor. Oysa önde gelen Demokrat Partili, kağıt yırtma protestosu için Trump'ın konuşmasını bitirmesini beklemişti.