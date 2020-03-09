Trump: Piyasalardaki düşüşün sebebi yalan haberler

ABD Başkanı Donald Trump, dünya petrol fiyatlarındaki ve akabinde borsalardaki sert düşüş için "Piyasalardaki düşüşün sebebi yalan haberler. Tüketiciler için iyi, benzin fiyatları düşüyor" dedi.

Trump, petrol fiyatlarındaki düşüş ve New York borsasının bu sabah sert düşüşle açılması hakkında Twitter hesabından açıklamada bulundu.

ABD’de geçen yıl gripten 37 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Trump, bu göstergenin her yıl 27 bin ilâ 70 bin arasında değiştiğine dikkat çekerek, “Ama hiçbir şey kapatılmıyor, yaşam ve ekonomi devam ediyordu. Şu anda, 22’si ölümle sonuçlanan sadece 546 doğrulanmış koronavirüs vakası var. Bunu bir düşünün” diyerek koronavirüsle ilgili yalan haberler yapıldığını söyledi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca, “Suudi Arabistan ve Rusya, petrol fiyatı ve hacmini tartışıyor. Piyasalardaki düşüşün sebebi bu, ve yalan haberler. Tüketiciler için iyi, benzin fiyatları düşüyor” diye yazdı.

Good for the consumer, gasoline prices coming down! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

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Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

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So last year 37,000 Americans died from the common Flu. It averages between 27,000 and 70,000 per year. Nothing is shut down, life & the economy go on. At this moment there are 546 confirmed cases of CoronaVirus, with 22 deaths. Think about that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

​Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili vaka sayısının azlığını sık sık vurgulayarak, piyasalara ve halka gereksiz panik yaptırıldığını savunuyor.

Öte yandan ABD basınına yansıyan haberlere göre Trump, bugün öğleden sonra koronavirüse yönelik ekonomik önlemlere ilişkin Beyaz Saray'da bir toplantı yapacak.