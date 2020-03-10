ABD'de koronavirüs vaka sayısı 500'ü geçti, 21 kişi hayatını kaybetti

New York Valisi Andrew Cuomo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, eyaletteki vaka sayısının 142'ye çıktığını duyurdu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da iş yerine gitmek zorunda olmayanlara evlerinden çalışma çağrısında bulundu. De Blasio, bu şekilde toplu taşıma araçlarındaki kalabalığın azaltılmasıyla virüsün yayılmasının engellenebileceğini söyledi.

Currently, 8 of the 142 positive cases are hospitalized — or about 6%.



There are steps that all New Yorkers can take to prevent the spread of #Coronavirus.



-Wash your hands frequently (for 20 seconds)

-Stay at home if you feel sick

-Avoid handshaking

-Cover your cough/sneeze — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 9, 2020

​ABD genelinde Kovid-19'un görüldüğü 35 eyalette vaka sayısı 500'ü geçti, 21 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Öte yandan California eyaleti açıklarında bulunan ve 21 kişide Kovid-19 tespit edilen 3 bin 500 kişilik dev yolcu gemisi aynı eyaletteki Oakland Limanı'na çekildi.

Oakland Limanı Sözcüsü Mike Zampa, yaptığı açıklamada, cuma günü 21 kişide Kovid-19 tespit edilen geminin bugün limana demirlediğini belirtti.

Gemideki durum odası yetkililerine maske dağıtıldığı ve tüm yolculara da kamaralarının kapıları açık olduğu müddetçe maske takmaları zorunluluğu getirildiği vurgulandı.

Oakland Limanı çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, gemideki tüm yolcuların bugün tahliye edilmeyeceği belirtildi.

ABD'de Amerikan Muhafazakarlar Birliğinin önceki hafta düzenlediği, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de katıldığı toplantıda bulunan bir kişide Kovid-19 çıkması Kongre üyelerini telaşlandırdı.