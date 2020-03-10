Jeffrey: Türkiye'ye İdlib'de askeri yardımı müttefiklerle görüşüyoruz

Brüksel'deki NATO karargahında müttefiklerle görüşmeler yürüten ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'ye yardım için Suriye'nin İdlib vilayetine kara birlikleri konuşlandırmayı dışladıklarını, havada ne yapılabileceklerine baktıklarını söyledi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'nin Suriye'nin İdlib vilayeti için talep ettiği askeri yardım konusunda Brüksel'deki NATO karargahında müttefiklerle görüşmeler yürüttü.

Jeffrey'in müttefiklerle 'İdlib'deki ateşkesi Rusya ve Suriye hükümetinin ihlal etmesi halinde' alınabilecek önlemleri de ele aldığı belirtildi.

'Her şey masada'

Brüksel'de konferans bağlantısıyla gazetecilerle basın toplantısı düzenleyen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi, 'NATO'nun İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için ne yapabileceğine baktıklarını' söyleyerek "Her şey masada" dedi.

'Toptan zafer peşindeler'

Jeffrey, "İdlib'de kalıcı ateşkesin Rusya ve Suriye'nin çıkarına olduğuna inanmıyoruz. Onlar topyekun zafer kazanma peşinde" görüşünü dile getirdi.

'Türkiye'nin S-400 tutumunu netleştirmesi gerek'

'Ateşkesin ihlali halinde Türkiye'ye yardım için İdlib'e kara birlikleri konuşlandırma ihtimalini dışlayabileceklerini, havadan ne yapılabileceklerine ise baktıklarını' söyleyen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi, Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili tutumunu netleştirmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmelerde ve basın toplantısında Jeffrey'ye ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield eşlik etti.