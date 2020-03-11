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01:57 11 Mart 2020
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    Rakka'da ABD askeri

    New York'ta koronavirüs ile mücadele için asker devreye giriyor

    © AP Photo / Hussein Malla
    ABD
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    New York Valisi Andrew Cuomo, New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çıkış yeri New Rochelle bölgesine askeri birlik gönderileceğini belirtti.

    Vali Cuomo, yaptığı açıklamada, New Rochelle bölgesindeki salgının ciddiyetine atıfta bulunarak, "Bu dramatik bir durum, ancak ülkede virüsün tespit edildiği en yoğun kümelenme bu bölgede ve bu kelimenin tam anlamıyla bir ölüm kalım meselesi." ifadelerini kullandı.

    New Rochelle’in New York'ta salgının yayılmasında özel bir konumu olduğuna değinen Vali Cuomo, "Rakamlar hızla artıyor, New Rochelle için özel bir halk sağlığı stratejisine ihtiyacımız var." diye konuştu.

    Cuomo, bölgedeki bir havranın salgınla mücadele için merkez olarak kullanılacağını kaydederek, askeri birliklerin ilgili alanda halka gıda dağıtacağını ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, okul, ibadethane gibi yerleri temizlemek üzere görevlendirileceğini belirtti. 

    Yahudilerin dini bayram kutlamaları iptal edildi

    New York eyaletindeki toplam 173 koronavirüs vakasından 108'inin görüldüğü New Rochelle'e giriş çıkışların tamamen yasaklanmadığı ancak eğitim, ibadet gibi toplu halde yapılacak tüm etkinliklerin 2 hafta süreyle iptal edildiği duyuruldu.

    Ortodoks Yahudi cemaatleri iki gün süren dini bayramları Purim kutlamalarını koronavirüs salgını nedeniye iptal ettiklerini açıkladı.

    Amerika Hahamlar Konseyi'nin, Purim kutlamalarının yapılmaması için gerekli fetva ve kılavuz listesi yayınladığı kaydedildi.

    New Jersey'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm

    Diğer yandan, New York'tan sonra pazartesi günü acil durum ilan edilen New Jersey'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

    ABD'de en son verilere göre, 700'den fazla kişinin salgına yakalandığı ve en az 27 kişinin de hayatını kaybettiği belirtiliyor.

    Dünya genelinde yaklaşık 120 bin kişide virüs tespit edilirken, ölü sayısının 4 bin 200'ü geçtiği kaydediliyor.

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