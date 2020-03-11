New York'ta koronavirüsle mücadele için 'karantina bölgesi' oluşturuldu

New York Valisi Andrew Cuomo koronavirüsle mücadele amacıyla eyaletin kuzeyindeki New Rochelle kentinde 1.6 kilometre uzunluğunda bir alanda 'özel bir bölge' oluşturulduğunu açıkladı.

New York'a bağlı yaklaşık 77 bin nüfuslu New Rochelle'de ulusal muhafız birlikleri de görev yapacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ulusal muhafız birlikleri ayrıca sokakların temizlenmesine ve halka yiyecek dağıtılmasına yardımcı olacak.

New York'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki kentte okullar ve ibadethaneler de iki hafta kapalı olacak.

Vali Andrew Cuomo, "ABD'de muhtemelen en büyük koronavirüs kümesi New Rochell'de" dedi.