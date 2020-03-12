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11:27 12 Mart 2020
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    Koronavirüs teşhisi konulduktan sonra iyileşen ABD’li hasta: Panik yapmayın, test yaptırın

    © AP Photo / Ted S. Warren
    ABD
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (535)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202003121041580230-koronavirus-teshisi-konulduktan-sonra-iyilesen-abdli-hasta-panik-yapmayin-test-yaptirin/

    Koronavirüs teşhisi konulduktan sonra evde iyileşen ABD’li bir hasta, “Panik yapmayın. Koronovirüse sahip olduğunuzu düşünüyorsanız test yaptırın. Evde kalmak konusunda ekstra dikkatli olun ve kendinizi diğerlerinden izole edin” mesajını verdi.

    ABD’de koronavirüs teşhisi konulduktan sonra ‘evde kendi çabasıyla’ iyileşen Elizabeth Schneider, insanlara umut aşılamak için hikâyesini AFP haber ajansıyla paylaştı.

    Seattle’da yaşayan 37 yaşındaki Schneider, grip benzeri semptomları ilk olarak 25 Şubat’ta fark etti. Schneider, bundan üç gün önce bir partiye katılmıştı ve o partideki en az beş kişiye koronavirüs teşhisi konulmuştu.

    Schneider, “Uyandığımda biraz yorgun hissediyordum ancak kalmak ve işe gitmek zorunda olduğunuz normal bir günden daha fazla bir yorgunluk değildi. Üstelik bir önceki hafta oldukça yoğun geçmişti” dese de öğleyin baş ve vücut ağrısıyla birlikte ateş hissetti.

    Facebook paylaşımı endişelendirdi

    Biyomühendislik alanında doktorası olan ve bir biyoteknoloji firmasında pazarlama müdürü olarak alışan genç kadın bunun üzerine ofisten ayrılarak dinlenmek için evine gitti. Kısa bir uykudan uyandıktan sonra ateşinin 39.4 dereceye çıktığını gören Elizabeth Schneider, “O noktada kontrolsüz bir şekilde titremeye ve üşümeye başladım, ellerim ve ayaklarım karıncalandı, yani biraz endişe vericiydi” dedi.

    Reçetesiz satılan grip ilaçlarıyla ve aşısıyla çare bulmaya çalışan Schneider, bu aşamada acil bir durum halinde kendisini hastaneye götürmesi için bir arkadaşını haberdar etti.

    Bu sürede koronavirüs haberlerini yakından takip eden Schneider, öksürük ve nefes darlığı gibi yaygın belirtileri göstermediği için durumunun kritik olduğunu düşünmedi. Elizabeth, “Düşündüm ki, tamam, işte bu yüzden kesinlikle koronavirüsüm yok” ifadelerini kullandı.

    Ancak birkaç gün sonra arkadaşının Facebook’ta yaptığı bir paylaşımdan, katıldığı partideki pek çok kişinin benzer semptomlar gösterdiğini öğrendi.

    © AFP 2020 / DAVID ALBRIGHT
    Elizabeth Schneider, insanlara koronavirüs konusunda umut aşılamak için iyileşme hikâyesini AFP haber ajansıyla paylaştı.

    'Şaşkın hissettim, bilimsel merak açısından ilginç buldum'

    Bu kişilerin de öksürük ve nefes darlığı gibi şikâyetleri olmadığı için koronovirüs testine tabi tutulmadığını öğrenen Elizabeth, farklı bir yol izledi ve Seattle Flu Study adı verilen bir araştırma programından yetkililerle temasa geçti.

    Merkez, Elizabeth’e bir test gönderdi ve birkaç gün sonra 7 Mart’ta genç kadın, “Test sonucunuz pozitif çıktı, koronavirüs taşıyorsunuz” telefonu aldı.

    NBA
    © AA /
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    Elizabeth Schneider, hislerini şöyle anlattı; “Şaşkın hissettim ama hoş bir şekilde, çünkü havalı olduğunu düşündüm. Ama tabii ki ciddi derecede hasta olsaydım böyle hissedemezdim. Ancak bilimsel merak açısından oldukça ilginç olduğunu düşündüm. Ayrıca nihayet neyim olduğunu öğrenmiştim” dedi.

    Bu esnada Elizabeth’in semptomları hafiflerken, yetkililer de en az bir hafta daha evden çıkmaması için uyarıda bulundu.

    'Bu tamamen umursamaz davranılacak bir şey değil'

    Elizabeth Schneider, bir haftadır hastalıktan kurtulmuş bir şekilde yaşa da ayak işlerini halletmek haricinde hâlâ kalabalıklardan uzak durduğunu ve evden çalışmaya devam ettiğini belirtti.

    Durumunun örnek teşkil etmesini umduğunu belirten Schneider, “Mesajım şu; panik yapmayın. Eğer koronovirüse sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, büyük ihtimalle vardır, test yaptırmalısınız. Eğer semptomlarınız hayati risk içermiyorsa evde kalın, reçetesiz ilaçlarla kendinizi tedavi edin, bol bol su için, iyice dinlenin ve kaçırdığınız dizileri izleyin” ifadelerini kullandı.

    Schneider, “Elbette bu tamamen umursamaz davranılacak bir şey değil. Çünkü çok sayıda yaşlı ya da kalp rahatsızlığı olan insan var. Bu nedenle evde kalmak konusunda ekstra dikkatli olmalı ve kendimizi diğerlerinden izole etmeliyiz” dedi.

    Seattle, hastalığın ABD'deki merkez üssü

    Çinli yetkililerin açıkladığı verilere göre koronavirüs teşhisi konulanların yüzde 80’i hastalığı hafif atlatıyor. Hastalık 60 yaş üstü kişileri ve akciğer, kalp ya da diyabet gibi rahatsızlıkları bulunanları daha çok etkiliyor.

    Seattle’ın en büyük şehirlerinden biri olduğu Washington eyaleti, ABD’de koronavirüs salgınının merkezi olarak görülüyor. Salgının ilk olarak ocak ayında tespit edildiği eyalette şimdiye kadar 260’tan fazla vaka doğrulandı ve en az 24 kişi yaşamını yitirdi. ABD çapında ise 30 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi, bin 100’den fazla kişide virüs saptandı.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (535)
    Etiketler:
    Karantina, Elizabeth Schneider, İyileşmek, Seattle, ABD, Panik, Test, Virüs, Salgın, Koronavirüs
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