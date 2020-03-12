ABD'de bir kişi 6 yıllık dezenfektan stokladı: Ben yapmasaydım başkası yapacaktı

Dünya çapında yayılan koronavirüs salgını, beraberinde hijyen malzemeleri sıkıntısını da getirdi.

Türkiye de dahil olmak üzere çoğu ülkede yüz maskesi ve el dezenfektanı temini konusunda sıkıntı yaşanıyor.

Öte yandan, söz konusu hijyen ürünleri de karaborsaya düşmüş durumda.

ABD New York'ta yaşayan bir adam ise, salgın nedeniyle 6 yıllık el dezenfektanı stoğu yaptı.

Long Island'da yaşayan 39 yaşındaki Anthony Del Zio, dezenfektan stoğuyla ilgili yaptığı açıklamada "Küçük bir fırsat gördüm. En kötü senaryoda 6 yıl yetecek dezenfektan stoğum var" ifadelerini kullandı.

Yıkama şirketi sahibi olan Zio ayrıca, "Bana ne sormak istediğinizi biliyorum. Bunun ahlaki bir şey olup olmadığını değerlendirdim. Ben bunu yapmasaydım başkaları zaten yapacaktı. Bunu yapmama izin veren şey bu" dedi.