Avrupa Birliği'nden ABD'nin uçuş yasağı kararına tepki

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel tarafından yapılan açıklamada "Koronavirüs, herhangi bir kıta ile sınırlı olmayan küresel bir krizdir ve tek taraflı eylemden ziyade işbirliği gerektirir" ifadelerine yer verildi.

Avrupa Birliği'nin ABD'nin seyahat yasağı kararını tek taraflı olarak ve istişare olmaksızın almasını onaylamadığı belirtilen açıklamada "Avrupa Birliği, virüsün yayılmasını sınırlamak için güçlü adımlar atıyor" denildi.

Trump, dün koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamada Avrupa'dan ABD'ye 30 gün boyunca tüm seyahatlerin yasaklandığını duyurmuştu. Trump, "Avrupa'dan ABD'ye gelen her şey bu kısıtlamalara dahil olacak. Bu, İngiltere için geçerli olmayacak" demişti.

WATCH: Donald Trump announces travel from Europe will be suspended for 30 days to prevent the spread of coronavirus https://t.co/pTMvpA2teB pic.twitter.com/YMnSy3OT1c — Bloomberg (@business) March 12, 2020

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