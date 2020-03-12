ABD'de koronavirüs salgını: Kongre binaları ziyaretlere kapatılıyor

ABD Kongresi'nin Capitol, Meclis ve Senato çalışma binaları bu akşamdan 1 Nisan'a dek ziyaretçilere kapalı kalacak.

Koronavirüs salgınına karşı bir dizi olağanüstü önlemin alındığı ABD'de Kongre binaları halkın ziyaretlerine bugünden itibaren kapatılıyor.

Başkent Washington'ın yerel saatiyle bugün 17.00'den 1 Nisan'a dek Kongre'nin Capitol binası ve Temsilciler Meclisi ile Senato'nun çalışma binalarına sadece üyeler, çalışanlar, akredite gazeteciler ve resmi ziyaretçiler girebilecek.

Öncesinde Washington'da koronavirüs salgını nedeniyle OHAL ilan edilmişti.

Başkan Donald Trump, Britanya ve Türkiye hariç Avrupa'dan ABD'ye bütün uçuşları 30 gün boyunca yasaklamıştı.

Ulusal Basketbol Ligi NBA'in maçları askıya alınmıştı.