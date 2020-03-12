Trump'tan AB'nin seyahat yasağı eleştirilerine yanıt: Hızlı hareket etmeliydik

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini seyahat yasağı nedeniyle eleştiren AB'ye yanıt verdi. Trump, "Seyahat yasağını uygulamadan önce Avrupalı ​​yetkililere danışamadım çünkü hızlı hareket etmeliydik" dedi.

Trump, dün koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa'dan ABD'ye 30 gün boyunca tüm seyahatlerin yasaklandığını duyurmuştu. Ancak Avrupa Birliği, ABD Başkanını 'istişare yapmadan tek taraflı karar almakla' suçlamıştı.

AB'nin bu eleştirilerine yanıt veren Trump, "Seyahat yasağını uygulamadan önce Avrupalı ​​yetkililere danışamadım çünkü hızlı hareket etmeliydik" ifadelerini kullandı.

Trump, yasağın duruma bağlı olarak uzatılabileceğini veya kısaltılabileceğini de sözlerine ekledi.

Seyahat kısıtlamalarının ekonomi üzerinde 'kesinlikle büyük bir etkisi olacağını' belirten Trump, durumun kısa sürede düzelmesini umduğunu söyledi.

'İngiltere iyi iş çıkardı'

ABD Başkanı seyahat yasağından İngiltere'yi muaf tutmasına ilişkin ise "Çünkü koronavirüsle mücadelede iyi iş çıkarıyorlar" dedi.

Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın İngiltere kararına karşı çıkarak Avrupa Birliği vatandaşlarının İngiltere üzerinden de ABD'ye girebileceğini vurgulamıştı.

İngiltere'de şimdiye kadar 590 koronavirüs vakası görüldü, virüs nedeniyle ise 10 kişi hayatını kaybetti.