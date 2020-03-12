Trump Pentagon'a Irak saldırısına karşılık için yetki verdi: 'Tüm seçenekler masada'

ABD Savunma Bakanı Mark Esper Irak'ta 2 İngiliz ve 1 ABD vatandaşının öldüğü roket saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'koalisyon ve müttefiklerinin açıkça hedef alındığını, tüm seçeneklerin masada olduğunu' söyledi. Esper, Trump'ın Pentagon'a saldırı sonrası karşılık verilmesi için yetki verdiğini açıkladı.

Irak'ta gerçekleşen son saldırıya ilişkin ABD Savunma Bakanı Mark Esper 'Tüm seçenekler masada' ifadesini kullandı. Esper 2 ABD ve 1 İngiliz'in öldüğü saldırıda açıkça koalisyon ve müttefiklerin hedef alındığını iddia etti.

İran destekli Şii milis gruplarının saldırıyı gerçekleştirdiğini söyleyen Esper, gazetecilere verdiği demeçte şunları ifade etti:

"ABD’li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne katyuşa füzesiyle yapılan İran destekli Şii milis gruplarının saldırısında açıkça koalisyon ve ortak güçleri hedef alındı. Açık konuşayım ABD ABD halkımıza, çıkarlarımıza veya müttefiklerimize karşı saldırıları tolere etmeyecektir."

"Bu saldırıyı gerçekleştirenlere hesap sormalıyız. Üslerimize ateş açıp, Amerikalıları öldürüp yaralarsanız, yaptıklarınız yanınıza kar kalmaz."

Esper, Trump'ın Pentagon'a saldırı sonrası karşılık verilmesi için yetki verdiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı, "Failleri adalete teslim etmek ve caydırıcılığı sürdürmek için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Tüm seçenekler de masada." diye konuştu.

Başkent Bağdat'ın kuzeyindeki Taci Üssü, ABD'nin öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin merkez karargahı durumunda. Üs, 11 Mart akşamı, çok sayıda katyuşa füzesi ile hedef alınmış, olayda 2'si ABD'li biri İngiliz, 3 asker ile bir ABD'li sözleşmeli personel hayatını kaybetmiş, 12 asker de yaralanmıştı.

Taci Üssü'nün saldırıya uğramasının ardından ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona bağlı savaş uçakları Suriye'de İran'a ait 3 askeri noktayı hedef aldı. Koalisyonun hava saldırısında Haşdi Şabi mensubu 26 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Yerel medya onlarca Haşdi mensubunun da yaralandığını aktardı.