Washington'un ardından New York'ta da koronavirüs salgını nedeniyle acil durum ilan edildi

New York Belediye Başkanı Bill De Blasio, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kentte acil durum ilan etti.

ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle acil durum ilan edilmesinin ardından aynı uygulama New York'ta da yürürlüğe konuldu.

New York Belediye Başkanı Bill De Blasio, yaptığı açıklamada 500'den fazla insanın katılacağı etkinliklerin yasaklandığını belirtti. Belediye Başkanı, eğitim kurumlarının faaliyetlerini sürdüreceğini kaydetti.

De Blasio, Barclays Center ve Madison Square Garden gibi spor komplekslerinin aylarca kullanılmayacağı konusunda uyarıda bulundu.

Daily Mail'in haberine göre New York Belediye Başkanı, acil durum kararına ilişkin olarak "Bu acı verici. Yapmak istediğimiz bir şey değil ama yapmak zorundayız" diye konuştu.

Rakamların 'çarpıcı ve rahatsız edici' olduğunu söyleyen De Blasio, 'çok endişeli' olduğunu belirtti.

New York kentinde şu an teyit edilmiş 95 vaka bulunuyor. Dün tespit edilen 45 vakanın 25'i Manhattan'da, 24'ü Brooklyn'de, 17'si Queens'te, 10'u Bronx'ta ve 5'i Staten Island'da bulunuyor.