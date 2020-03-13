ABD yargısından Chelsea Manning'in serbest bırakılması kararı

ABD'de mahkeme, WikiLeaks'e belge sızdırmasına dair büyük jüriye ifade vermeyi reddettiği için bir yıldır cezaevinde tutulan eski ordu istihbarat analisti Chelsea Manning'in serbest bırakılmasına hükmetti.

Julian Assange'ın kurucusu olduğu WikiLeaks'te yayımlanan ABD'nin gizli belgelerinden 750 binini sızdırmak suçlamasından 2010-2017 dönemini hapiste geçiren Chelsea Manning, aynı konuda büyük jüriye ifade vermeyi reddetmekten dolayı konulduğu hapiste intihar girişiminde bulunmuştu.

Bu olayın üzerine Manning'in tahliye talebini ele alan mahkeme, eski ordu istihbarat analistinin 256 bin dolar para cezası ile serbest bırakılması kararı verdi.