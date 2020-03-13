'ABD'nin Ohio eyaletinde 100 binden fazla insana koronavirüs bulaşmış olabilir'

ABD'de Ohio Eyaleti Sağlık Bakanlığı Direktörü Dr. Amy Action, eyaletteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.
100 binden fazla insana Kovid-19 bulaşmış olabileceğini söyleyen Action, eyalette yaşayanların yüzde birinin enfekte olduğunu belirtti.
.@DrAmyActon: I know it is hard to understand #COVID19 since we can't see it, but we know that 1% of our population is carrying this virus today -- that's over 100,000 people.— Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) March 12, 2020
Ohio eyaletide salgına karşı önlem olarak okulların 3 haftalığına tatil edilmesi kararlaştırıldı.
Resmi verilere göre eyalette son olarak 5 Kovid-19 vakası bulunuyor.
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