ABD'li petrol üreticilerinden Moskova ve Riyad'ı 'durdurma' tehdidi

Amerikan Enerji Üreticileri Birliği’nin, başta Rusya ve Suudi Arabistan olmak üzere bazı ülkelerin petrol piyasasında damping yapıp yapmadıkları anlamak için soruşturma yapacağı belirtildi.

Fox Business’e konuşan Enerji Üreticileri Birliği İcra Komitesi üyesi Harold Hamm, Rusya ve Suudi Arabistan’ın piyasayı petrollerine boğarak ABD’li üreticilere “saldırdığını” iddia etti.

“Onlar, bu sektör üzerinde odaklanmak ve onu mahvetmek için koronavirüs pandemisinden faydalanıyor” diyen Hamm, “Onları durdurabilir miyiz? Elbette yapabiliriz” diye ekledi.