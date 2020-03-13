Trump, koronavirüs salgını nedeniyle ulusal acil durum ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede etkisini artıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin aldığı erken önlemler nedeniyle virüsün daha da yayılmasının önüne geçtiklerini savunan Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) virüsün yeni kriz merkezinin Avrupa olduğunu açıkladığına da işaret etti.

Ulusal acil durum ilan etti

Açıklamasında "Resmi olarak ulusal acil durum ilan ediyorum. Bunlar çok önemli iki büyük kelime" Trump, "Tüm hastanelerde en üst performansı gösterebileceğiz. Sağlık Bakanlığı'na da bazı kanunlardan muaf olması yetkisini vermiş bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/D975UkADhj — The White House (@WhiteHouse) March 13, 2020

'Virüsle mücadelede 50 milyar dolarlık bütçe'

"Virüsle mücadele kapsamında 50 milyar dolarlık bütçeyi de belirlemiş bulunuyoruz" diye konuşan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Kritik durumlarda yatak sınırlandırılması ortadan kaldırılmış olacak böylece daha fazla hastaya yardım edilebilecek. Yaşlı vatandaşlarımız için hastanelerin ek doktor olanağı mümkün olacak. Doktorlarımız ne yapacaklarını biliyorlar artık önlerinde herhangi bir engel bulunmayacak. Zaman kaybettiren tüzükler ya da yardımı yavaşlatan tüm engeller kaldırılmış olacak."

'1 ayda 5 milyon test kiti hazır hale gelecek'

ABD Başkanı, "Bir ay içinde 5 milyon test kiti hazır hale gelecek" bilgisini vererek, "Herhangi bir ihtiyacı yoksa insanların koşup test yaptırmasını istemiyoruz, belirti gösteriyorlarsa test yaptırmalarını istiyoruz. Amerikalılar pazar akşamı test yaptırabilecek. 4 koronavirüs testi önümüzdeki hafta hazır olacak. Eczacılık firmalarıyla mobil testlerin üretilmesi çalışmaları içindeyiz" diye kaydetti.

Trump: Bir ay içinde 5 milyon test kiti hazır hale gelecek. Herhangi bir ihtiyacı yoksa insanların koşup test yaptırmasını istemiyoruz, belirti gösteriyorlarsa test yaptırmalarını istiyoruz https://t.co/0fGikYhHhU pic.twitter.com/by2tywYkUd — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 13, 2020

"Google'ın işbirliğiyle insanlar arabalarından çıkmadan doku/hücre örneği vererek test sonucu alabilecekler" diyen Trump, şöyle devam etti:

"Ülkemizde çok güçlü bir şekilde bu yönde çalışıyoruz. Herkesin bu testi yaptırmasına gerek yok. Bu gelip geçici bir şey. Bundan çok daha güçlü çıkacağız. Çok şey öğrendik."

ABD genelinde son güncellemelere göre koronavirüs taşıyan vaka sayısının 1700'ü geçtiği, ölü sayısının ise 41'e ulaştığı bildirilmişti.