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05:30 14 Mart 2020
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    Trump, ABD'lilere 'ücretsiz koronavirüs testi' imkanı sağlayan yasa tasarısına destek verdi

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (652)
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    ABD Başkanı Trump, ABD'lilere ücretsiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmasına ve ücretli hastalık izni almalarına imkan tanıyan yasa tasarısını desteklediğini duyurdu.

    ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de etkisini artıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan etmesinin ardından, alınan ilave önlemler hakkında Twitter üzerinden açıklama yaptı. 

    Demokratların sunduğu Kovid-19'a yönelik bazı tedbirleri içeren ve bugün Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylanması planlanan yasa tasarısına ilişkin Trump, "Temsilciler Meclisindeki 6201 sayılı yasa tasarısını tamamen destekliyorum" ifadelerini kullandı.

    Söz konusu tasarının ücretsiz Kovid-10 testleri, ücretli hastalık izni gibi konuları kapsadığına dikkati çeken Trump, "Hazine ve Çalışma Bakanlarına, küçük işletmelerin durumdan etkilenmemesi için esneklik sağlayan düzenlemeler hazırlamaları talimatı verdim" bilgisini paylaştı.

    Demokratlar ve Cumhuriyetçileri 'evet' oyu vermeye çağırdı 

    Kongre'deki tüm Demokrat ve Cumhuriyetçileri bu yasa tasarısına 'evet' oyu vermeye çağıran Trump, "Amerikan ailelerinin sağlığını ve iyiliğini her zaman ilk sıraya koyacağım. Bu tasarının bir an önce Kongre'den geçip, benim masama gelmesini ve tasarıyı imzalamayı dört gözle bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

    © AP Photo / Ted S. Warren
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    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi bugün yaptığı açıklamada, 'İlk Önce Aileler Koronavirüs Cevabı Yasası' başlıklı yasa tasarısı için Beyaz Saray ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

    Söz konusu yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde onaylanması durumunda Senato'da oylamaya sunulacak. 

    Tasarı Kongre'nin her iki kanadından da geçerse, yasalaşması için ABD Başkanı Trump'ın masasına gidecek. 

    ABD genelinde son güncellemelere göre koronavirüs taşıyan vaka sayısının 1700'ü geçtiği, ölü sayısının ise 41'e ulaştığı bildirilmişti.

    ABD Başkanı Trump, bugün Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde ulusal acil durum ilan etmişti.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (652)
    Etiketler:
    ulusal acil durum, Salgın, Nancy Pelosi, ABD Temsilciler Meclisi, Test, Koronavirüs, Donald Trump, ABD
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