Dr. Öz, Jimmy Fallon'a konuk oldu: Koronavirüse karşı 'Turkish Twist' yöntemini anlattı

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, ABD'de milyonlarca insanın seyrettiği 'The Tonight Show starring Jimmy Fallon' programına konuk oldu. Doktor Öz, en etkili el yıkama örneği olarak 'Turkish Twist' adını verdiği yöntemi örnek gösterdi.

Doktor Öz programda çoğu insanın yanlış şekilde el yıkadığını söyleyerek şunları kaydetti:

"El yıkarken asıl önemli olan parmaklarınızı etkili bir şekilde yıkamaktır çünkü yüzünüze onlarla dokunursunuz. Ellerinizi açtıktan sonra 'Turkish Twist' yapın ve parmaklarınızı avuçlarınızla sıkıştırarak ovmaya başlayın. Ardından baş parmaklarınızı da tek tek ovun. Ciddiyim. Bize bu yöntemi tıp okulunda da gösterdiler. Sonrasında el ayalarınızı ovun. 20 saniye sürmeli. Ardından ellerinizi kurutun ve bitti."