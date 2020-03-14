ABD'li general: Amerikan hava kuvvetleri giderek eriyor

ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli General John Michael Loh, hava kuvvetlerinin şu anda kriz döneminden geçtiğini, önümüzdeki yılsa bütçe kesintileri nedeniyle krizin daha da derinleşeceğini yazdı.

Loh, Defense News sitesi için kaleme aldığı makalede Amerikan hava kuvvetlerinin şu anda kriz döneminden geçtiğini, önümüzdeki yılsa bütçe kesintileri nedeniyle krizin daha da derinleşeceğini ifade etti.

General Loh, gelecek yıla yönelik bütçe önerilerinde B-1 Lancer bombardıman uçakları filosunun üçte birinin kayıtlardan düşürülmesinin, ayrıca B-2 modeli için modernizasyon programının iptalinin öngörüldüğünü belirtti.

Loh ayrıca 1955’ten bu yana Amerikan hava kuvvetlerinin hizmetinde olan B-52 bombardıman uçaklarının motor ve diğer sistemlerinin ciddi bir yenilenmeye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Hala geliştirilmekte olan en yeni bombardıman uçağı B-21’e dikkat çeken Loh, söz konusu uçağın en erken 10 yıl sonra hava kuvvetlerini destekler hale geleceğinin, oysa ABD’nin başta Hint-Pasifik bölgesi olmak üzere bombardıman uçaklarına ihtiyacının arttığının altını çizdi.