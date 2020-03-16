Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir, ama daha belli değil

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs salgınının 'temmuz ya da ağustos aylarında sona erebileceğini' söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için kurulan Koronavirüs Görev Gücü basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trump, "Her birimizin oynayacağı kritik birer rolü var" diyerek, salgının ABD'de yayılımını engellemek üzere oluşturulan 15 günlük eylem planını duyurdu.

Açıklama, Trump'ın G7 liderleri ve ABD eyalet valileriyle yaptığı görüşmenin hemen ardından geldi.

​'Koronavirüs aşısı testleri başladı'

ABD Başkanı, Covid-19'un tedavisi için geliştirilen aşının birinci faz laboratuvar testlerine sokulduğu bilgisini verdi.

Trump, gazetecilerin ABD'de hayatın ne zaman normale döneceği yönündeki sorusuna "Bazıları temmuz ya da ağustos ayı diyor" yanıtını vererek, "Kriz sona erdiğinde hep birlikte büyük bir kutlama yapacağız" dedi.

'Ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulaması henüz yok'

Trump, gazetecilerin ülkede sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatılıp başlatılmayacağı sorusunu ise "(Uygulmayı) Şu noktada ülke çapında devreye koymayacağız" diye yanıtladı.

ABD Ordusu Mühendisler Birliği'nin Çin'in Hubey eyaletinde yaptığı gibi hastaneler inşa etmek için görevlendirilip görevlendirilmeyeceği sorusuna Trump, "Umarım o noktaya gelmeyiz" cevabını verdi.

Ayrıca Trump, hükümetin hastane olarak kullanılabilecek binaları gözden geçirdiğini aktardı.

Resesyon sinyali verdi

Trump, "ABD ekonomisi, resesyona mı gidiyor?" sorusu üzerine "Olabilir" yanıtını verdi.

"Şu anda resesyon benim bir numaralı önceliğim değil" diyen Trump, şöyle devam etti:

"Görünmez bir düşmanımız var. Bir ay önce kimse böyle bir şeyi düşünmüyordu, hiç kimse. Daha önce de buna benzer şeyler yaşadık ve bu çok kötü. Bu çok bulaşıcı bir hastalık. Benim ana odağım, bu virüs sorunundan kurtulmak. Bunu başardığımızda diğer her şey rayına oturacaktır."

Trump, ülke içinde de seyahat yasakları getirilebileceğini ancak bunu yapmak zorunda kalmayacaklarını umduklarını vurgulayarak, "Virüsten kurtulduğumuzda, borsa çok güçlü olacaktır" diye konuştu.