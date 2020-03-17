ABD koronavirüs nedeniyle Avrupa’ya askeri personel sevkiyatını durdurdu

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pentagon’un Kovid-19 salgını nedeniyle Avrupa’da yapılacak olan Defender Europe tatbikatına askeri personel sevkiyatını durdurduğu belirtildi.

Açıklamada, “Şu anki Kovid-19 virüs salgınına ve savunma bakanının bu yakınlarda verdiği talimata yanıt olarak Defender Europe 2020 tatbikatının ölçek ve boyutlarını değiştirdik. 13 Mart itibarıyla ABD’den Avrupa’ya yapılan tüm personel ve askeri araç sevkiyatı durduruldu” ifadelerine yer verildi.

Ocak ayından bu yana son 25 yılın en büyük tatbikatına katılmak üzere sadece kara kuvvetleri kanalından yaklaşık 6 bin askeri personelin Avrupa’ya aktarıldığı kaydedilen açıklamada, Defender Europe 2020 tatbikatı ile bağlantılı olan Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike ve Swift Response tatbikatlarının da yapılmayacağı ifade edildi.

Açıklamada, “Avrupa’da konuşlanmış olan zırhlı tugay savaş grubunun Allied Spirit tatbikatı kapsamında müttefikleri ile topçu ve diğer ortak tatbikatlar yapmasını bekliyoruz. Diğer tatbikatlara katılmak üzere Avrupa’da konuşlanmış olan kuvvetler ABD’ye geri dönecek” denildi.