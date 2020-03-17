Koronavirüs salgını Trump ile New York Valisi arasındaki ipleri gerdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen saatlerde paylaştığı bir tweet'te eyalet valileriyle bir telekonferans gerçekleştirdiğini ve New York Valisi Andrew Coumo'nun koronavirüsle savaşa daha fazla yardımcı olması gerektiğini belirtmesi, ikili arasında gerilime neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen saatlerde Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, eyalet valileriyle yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele konulu telekonferansa değindi.

Trump, payaşımında "Valilerle çok iyi bir telekonferans gerçekleştirdim. Çok iyi gitti. New York Valisi Coumo daha fazlasını yapmalı" ifadelerine yer verdi.

Just had a very good tele-conference with Nation’s Governors. Went very well. Cuomo of New York has to “do more”. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 16, 2020

New York Valisi Andrew Coumo ise, Trump'a yanıt vererek "Hayır, SENİN bir şeyler yapman lazım. Sen başkan olmalısın" dedi. Coumo, sonrasında paylaşımını sildi.

trump is useless, Andrew Cuomo is what a president should be pic.twitter.com/B8DWgCB2Sb — Rhonda Lately (@lately39) March 17, 2020

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre Trump, görüşmede halihazırda ülke ekipman tedariği konusunda sorun yaşarken valilere, akciğer vantilatörü, solunum cihazı ve diğer ekipmanları tedarik etme konusuda inisiyatif almaları gerektiğini söyledi.

Coumo, daha önce Trump'a ordu mühendislerini ülke genelindeki hastane kapasitesini artırmak için harekete geçirmesi çağrısında bulunmuştu.

John Hopkins Üniversitesi'nin yayınladığı son verilere göre ABD'de son olarak yaklaşık 4 bin 100 Covid-19 vakası bulunuyor ve bunların 71'i hayatını kaybederken 17'si tedavi edildi.

New York eyaletinde ise 729 vaka yer alıyor ve son olarak 6 kişi virüs kaynaklı olarak hayatını kaybetti.