Trump, Kanada sınırının kapatılacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile kuzey sınırının karşılıklı anlaşmalı olarak geçici süreyle kapatılacağını duyurdu.

ABD ile Kanada sınırı, koronavirüs ile mücadele çerçevesinde karşılıklı anlaşma ile kapatılıyor.

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020

​Kararı duyuran ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki sınırın karşılıklı anlaşmalı olarak geçici süreyle kapatılacağını açıkladı. Trump, "Karşılıklı rıza çerçevesinde, Kanada ile olan kuzey sınırımızı zaruri olmayan geçişlere geçici olarak kapatacağız. Bu durumdan iki ülke arasındaki ticaret etkilenmeyecek. Detaylar yakında" ifadesini kullandı.