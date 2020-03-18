ABD ordusunda koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 89'a yükseldi

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Chuck Prichard, bugün sabah itibarıyla Kovid-19 testi pozitif çıkan asker sayısının 49'a yükseldiğini kaydetti.

Prichard, diğer 40 vakanın ise sivil ve sözleşmeli personel ile ailelerinden olduğunu belirtti.