Koronavirüs Playboy'u da vurdu: Derginin basılı yayını durduruldu, yalnızca dijital olarak yayınlanacak

Playboy dergisi, koronavirüs nedeniyle taşanan tedarik sorunları nedeniyle derginin bundan böyle dijital olarak yayınlanacağını açıkladı.

Erotik yayınlarıyla dünyanın en çok bilinen dergileri arasında bulunan Playboy, koronavirüs kaynaklı oluşan problemler nedeniyle ABD baskısını sona erdirdiğini duyurdu.

Playboy Enterprises CEO'su Ben Kohn tarafından duyurulan gelişmeye göre, derginin dijital ortamda yayınlanması konusunun bir süre şirket içinde tartışıldığını, ancak dünya çapında patlayan koronavirüs salgınının bu kadarı hızlandırdığını belirtti ve şunları söyledi:

"Koronavirüs pandemisinin içerik üretimi üzerinde yol açtığı aksama ve tedarik zincirinde yaşanan problemler daha açık ve net hale geldikçe, şirket içerisinde yaptığımız tartışmayı hızlandırmak zorunda kaldık: ABD baskımızı, tüketicilerin isteklerine daha uygun bir şekilde nasıl dönüştüreceğimiz sorusu. The Playboy Interview, 20Q, the Playboy Advisorve Playmate pictorials da dahil olmak üzere, tüm içeriğimiz için dijital bir yayın programına geçeceğiz."

Playboy magazine stops printing amid coronavirus disruption https://t.co/zFAkbPteuL — Media Guardian (@mediaguardian) March 19, 2020

​"Medya tüketim alışkanlıklarının bir süredir değişmekte olması şaşırtıcı değil, basılı içeriklerimiz hayranlarımızın sadece bir kısmının eline ulaşıyor" diyen Kohn ayrıca, özel basımlar, 'en kışkırtıcı içerik üreticileriyle' ortaklıklar ve koleksiyonlar gibi alanlarda 'çeşitli yeni biçimlerde' basılı yayın faaliyetine devam edeceklerini açıkladı:

"Basılı yayın bizim nasıl başladığımızı gösteriyor ve baskı her zaman bir parçamız olacak."

Kohn ayrıca, "Bu hafta ABD raflarında yerini alacak ve dijital olarak erişilebilecek Bahar 2020 sayısının, bu yıl ABD'deki son basılı sayı olmasına karar verdik" diye ekledi. 2021'de özel baskılar yapmayı uman şirket, "yeni medya odaklı bir program" doğrultusunda hazırlanan içeriklerle ilerlemeyi planlıyor.

1953 yılında Hugh Marston Hefner tarafından kurulan ve yayınları dünya çapında yayılan Playboy, 2016 yılında kadınların tamamen çıplak fotoğraflarını yayınlamamaya karar vermişti ancak bu kadar Şubat 2017'de geri çekilmişti.