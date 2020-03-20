Washington eyaletinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 74'e yükseldi

ABD'nin Washington eyaletinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 74'e yükseldiği ve toplam vaka sayısının da 1.300'e ulaştığı bildirildi.

Washington eyaleti sağlık yetkilileri, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin son rakamları paylaştı.

Yapılan açıklamada Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 74'e çıktığı belirtildi. Eyaletteki toplam vaka sayısı ise 1.300'e ulaştı.

Açıklamada yeni ölümlerin 4'ünün King County'de meydana geldiği, Snohomish, Benton ve Island'da da birer kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Eyalet Valisi Jay Inslee, açıklamasında "Washington'daki kişisel koruyucu ekipman tedarik zincirinin dünya çapında bu tür ekipmanların kullanımının önemli ölçüde artması nedeniyle ciddi şekilde bozulduğunu biliyoruz" dedi.

Inslee, vakaların tedavisinde yer alan sağlık çalışanlarını korumak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını kaydetti.

Bununla birlikte eyaletin Seattle bölgesindeki bir futbol sahasında sahra hastanesi inşa edildiği bildiriliyor.

King County yetkilileri de, vaka sayısındaki muhtemel artışa karşı ilçenin çeşitli yerlerinde hastaneler kurmayı planladıklarını açıkladı.

Washington eyaletinde koronavirüse bağlı en çok ölümün meydana geldiği bölge King County olarak öne çıkıyor. Bölgedeki toplam ölü sayısı 60'a ulaştı.