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12:59 20 Mart 2020
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    ABD'de Tulsi Gabbard da başkanlık yarışından çekildi, Biden'a destek verdi

    © REUTERS / Sam Wolfe
    ABD
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    ABD'de Demokratların başkan aday adayı Tulsi Gabbard yarıştan çekildi ve Joe Biden’a desteğini açıkladı.

    Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard, Twitter hesabından bir açıklama yaparak Demokrat Parti başkan adaylığı yarışından resmen çekildiğini duyurdu.

    Hawaii’yi temsil eden Gabbard, "Bugün seçim kampanyama son veriyorum ve Başkan Yardımcısı Joe Biden'a bu ülkeyi bir araya getirme mücadelesinde tam destek veriyorum" dedi.

    Sürpriz destek

    Daha önce Biden’ın rakibi Vermont Senatörü Bernie Sanders’a verdiği destekle bilinen Gabbard’ın bu açıklaması sürpriz oldu. Ancak Gabbard, seçmenlerin Biden’a verdiği destek sonucu bu kararı aldığını belirtti. Gabbard, “Başkan Yardımcısı'yla her konuda hemfikir olmasam da iyi yürekli olduğunu, ülkesi ve Amerikan halkına olan sevgisiyle hareket ettiğini biliyorum” ifadelerini kullandı.

    Democratic 2020 U.S. presidential candidate and U.S. Representative Tulsi Gabbard (D-HI) speaks at the New Hampshire Democratic Party state convention in Manchester, New Hampshire, U.S. September 7, 2019. REUTERS/Gretchen Ertl
    © REUTERS / GRETCHEN ERTL
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    Öte yandan ABD’de giderek yayılan koronavirüs salgınına da dikkat çeken Gabbard, “Şu anda yapabileceğim en iyi şey Hawaii halkının sağlığı için çalışmak" dedi.

    Yarışta iki aday kaldı

    Gabbard, her ne kadar Elizabeth Warren ve Pete Buttigieg gibi güçlü adaylardan daha uzun süre kampanyasını sürdürse de Süper Salı dahil sonraki eyaletlerdeki ön seçimlerde de başarısız performans göstermişti. Hatta gereken eşiği geçemediği için adaylar arasındaki son televizyon tartışmalarına da katılamamıştı.

    ABD medyası da bu nedenle adaylık yarışında uzun süredir sadece Biden ile Sanders’ın ismini anıyordu. Ancak Gabbard’ın bu duyurusuyla yarışta iki adayın kaldığı resmiyet kazanmış oldu.

    2013 yılından bu yana görev yapan Tulsi Gabbard, ABD Kongresi'nin ilk Samoa asıllı Amerikalı ve Hindu üyesi olarak biliniyor.

    Hawaii Ordusu Ulusal Muhafızları’nda binbaşı olan Gabbard, 2004-2005 yıllarında Irak’ta görev yaptı.

    Etiketler:
    ABD Başkan adaylığı, Demokratik Parti, Demokratlar, Bernie Sanders, Joe Biden, Tulsi Gabbard, ABD
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