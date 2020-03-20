Trump'ın virüs notları: 'Korona'nın üzerini çizip 'Çinli' yazdı

Ticaret savaşı açtığı Çin'i tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs pandemisinin başladığı yer olması üzerinden de suçlama bombardımanına tutan ABD Başkanı Donald Trump, bu yüzünden Çin düşmanlığı yaymakla eleştirilse de durulmuyor.

Koronavirüsü 'Çinli' diye nitelediği için pek çok kesimin tepkisini çeken ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs görev gücüyle düzenlediği toplantıda önündeki notlarda korona kelimesinin üzerini çizip 'Çinli' diye yazıldığı gözlemlendi.

Washington Post foto muhabiri Jabin Botsford, Trump'ın notlarının fotoğrafını çekip Twitter'da paylaştı.

Fotoğrafta Trump'ın notlarında 'Çinli virüs' yazdığı görüldü.

Close up of President @realDonaldTrump notes is seen where he crossed out "Corona" and replaced it with "Chinese" Virus as he speaks with his coronavirus task force today at the White House. #trump #trumpnotes pic.twitter.com/kVw9yrPPeJ — Jabin Botsford (@jabinbotsford) March 19, 2020

'Çünkü Çin'den geliyor'

Botsford, "Beyaz Saray'da koronavirüs görev gücüyle konuşan Başkan Trump'ın notlarının yakın çekiminde ‘Corona’nın üzerine çarpı atıldığı, yerine ‘Çinli’ Virüs yazıldığı görülüyor" diye ekledi.

Trump'ın öncülüğünde Cumhuriyetçi pek çok Kongre üyesi de pandemiden 'Çinli virüs' diye söz ediyor.

ABD Başkanı, bu yüzden ırkçılıkla suçlanmasına, çarşamba günkü basın toplantısında, "Kesinlikle hayır. Bence onlar da yüzde 100 benimle hemfikir olurdu. bu Çin'den geliyor" yanıtını verdi.

'Virüs sınır tanımaz'

Çin hükümetinin sert tepki gösterdiği Trump ve Cumhuriyetçi tilmizleri, 'Çinli virüs' lafını bırakmaları için Demokrat Partililerin baskısı altında.

ABD'li sağlık yetkilileri de 'Çinli virüs' demenin ırkçı kimlik siyasetine yol açacağı uyarısı yapıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Servis Programı Direktörü Dr. Mike Ryan, 'virüslerin sınır tanımadığı ve bulaşırken etnisite, deri rengi ve banka hesabı tanımadığı' ikazında bulundu. Ryan, o yüzden 'bireylerin virüsle bağlantılandırılmasına ve damgalanmasına yol açacak dil kullanılmasından kaçınılması' çağrısı yaptı.