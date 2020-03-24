Trump: Türkiye'ye 'Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın' dedim, başta kabul etmediler ama anlaştılar

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News sunucusu Bill Hemmer'a başta dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını olmak üzere bir dizi gündem başlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump, röportajın bir kısmında Türkiye'den "Bana bir iyilik yapın. Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" talebinde bulunduğunu ileri sürdü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'yi seven biri" diye bahseden Trump, hem Erdoğan'ın hem de Kürtlerin başta bu talebi kabul etmediğini belirtti.

ABD Başkanı, tarafların sonrasında anlaşma imzaladığını kaydetti.