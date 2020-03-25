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    Borsa

    ABD'de üst düzey CEO'lar borsa çökmeden önce 9.2 milyarlık satış yaptı

    © REUTERS / Ralph Orlowski/File Photo
    ABD
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    ABD’de, hisseleri borsada işlem gören şirketlerin üst düzey yöneticilerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle finansal piyasalarda yaşanan çöküş öncesinde toplam 9,2 milyar dolar değerindeki şahsi hisselerini sattıkları belirtildi.

    The Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, 1 Şubat ile 19 Mart arasında ABD borsalarında işlem gören şirketlerin üst yöneticilerinin hisse satışlarıyla ilgili 4 binden fazla işlem hareketi incelendi.

    ABD ekonomisi - New York Borsası - Dow Jones Endeksi
    © AFP 2020 / Bryan R. Smith
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    Haberde, S&P 500 endeksinin 19 Şubat’taki gördüğü yüksek seviyeden 20 Mart'taki kapanışa kadar yüzde 30 değer kaybettiğine dikkat çekilirken, hisselerini satan üst düzey yöneticilerin toplam 1,9 milyar dolarlık potansiyel kaybı önlediği vurgulandı.

    En fazla satışı Amazon’un kurucusu Bezos yaptı 

    Söz konusu üst düzey yöneticilerden en fazla hisse senedi satışı yapan isimlerin başında Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos’un geldiği ifade edildi.

    Bezos’un, şubatın ilk haftasında Amazon şirketinde sahip olduğu hisselerin yaklaşık yüzde 3’üne denk gelen 3,4 milyar dolarlık hisselerini elden çıkardığı belirtilen haberde, sonrasında borsayı vuran Kovid-19 krizi dolayısıyla oluşacak yaklaşık 317 milyon dolarlık zarardan kurtardığı kaydedildi.

    Haberde, mevcut işlem kayıtlarına göre Bezos’un, şubat ayının ilk haftasında gerçekleştirdiği satış yoğunluğunun neredeyse 12 ay boyunca yaptığı toplam hisse satışı yoğunluğuna denk olduğu belirtildi.

    150'den fazla üst düzey yöneticinin her biri en az 1 milyon dolarlık hisse sattı 

    ABD'deki diğer üst düzey şirket yöneticileri tarafından gerçekleştirilen hisse senedi hareketlerinin de incelendiği haberde, şubat ve mart ayı satışlarının önceki iki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık üçte bir arttığının gözlendiği vurgulandı.

    Habere göre, ABD’de 150’den fazla üst düzey şirket yöneticisi ve çalışanından her biri, borsa inişe geçmeden önce, son 12 ayda hiç bir işlem yapmadıkları bireysel hisselerinden en az 1 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

    © REUTERS / PASCAL ROSSIGNOL
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    BlackRock Inc.’in CEO’su Laurence Fink’in 25 milyon dolarlık hissesini satarak borsada 9,3 milyon dolarlık kaybını kurtardığı belirtilen haberde, HIS Markit Ltd’nin CEO’su Lance Uggla’nın daha sonra 19,2 milyon dolara düşecek 47 milyon dolarlık hisselerini 19 Şubat’ta elden çıkardığına işaret edildi.

    Haberde, Apollo Global Management Inc.’in kurucu ortaklarından Marc Rowan’ın kriz öncesinde 99 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdiği ve yaklaşık 40 milyon dolarlık borsa kaybını kurtardığı da diğer bir örnek olarak gösterildi.

    ABD'li senatörlerin de koronavirüs krizinde haksız kazanç elde ettiği ileri sürülmüştü

    Geçen hafta, ABD Kongresinin iki üyesinin de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan finansal kriz öncesinde konumlarını kullanarak elde ettikleri bilgilerle haksız kazanç sağladıkları ortaya çıkmıştı.

    Cumhuriyetçi Partili Georgia Eyaleti Senatörü Kelly Loeffler, 24 Ocak'ta Senato Sağlık Komitesinde düzenlenen koronavirüs konulu toplantıya katılmış, ardından da hisse senetlerini satmıştı.

    New York Borsasının başkanlığını yapan eşi ile birlikte Loeffler’in, satıştan kısa bir süre sonra yüzde 50 değer kaybeden Resideo Technologies adlı şirkete ait ve değeri 50 bin ile 100 bin dolar arasında olan hisse senetlerini elden çıkardığı, ardından evden çalışma yazılımları üzerine çalışan ve salgın krizinde ciddi değer kazanan Citrix firmasından değeri 100 bin ile 250 bin dolar arasında olan hisse senetlerini satın aldığı belirlenmişti.

    ABD Senatosu İstihbarat Komitesinin Cumhuriyetçi Partili Başkanı Kuzey Carolina Senatörü Richard Burr da pozisyonu sayesinde koronavirüs ile ilgili aldığı özel bilgi üzerine borsa düşüşe geçmeden önce şubat ayı ortasında kendisi ve eşine ait 628 bin dolar ile 1,72 milyon dolar değer aralığındaki hisseleri satmakla eleştirilmişti.

    Etiketler:
    Wall Street Journal (WSJ), Koronavirüs, ABD
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