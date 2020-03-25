Trump'tan '30 bin solunum cihazı lazım, 400 gönderdin' diye isyan eden New York Valisine yanıt: Daha yeni 4 bin yolladım

New York eyaleti valisinin "30 bine ihtiyacım varken 400 tane ile ne yapabilirim? Bu durumda ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin, çünkü sadece 400 suni solunum cihazı gönderiyorsunuz'' diye açıklama yapması üzerine, ABD Başkanı, "Daha yeni 4 bin solunum cihazı gönderdim!" dedi.

ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin yeni merkezi olması beklenirken, baştan beri hastalığı ciddiye almamakla eleştirilen Başkan Donald Trump, New York eyaletinin valisi Andrew M. Cuomo'nun eleştiri bombardımanına verdiği yanıtla da şaşırttı.

Dün Cuomo, Trump yönetiminin New York için yeterli desteği vermediğini dünyaya ilan ederken şöyle konuşmuştu:

"Federal Acil Yönetim Kurumu, 400 suni solunum cihazı gönderiyor. 30 bine ihtiyacım varken 400 tane ile ne yapabilirim? Bu durumda ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin, çünkü sadece 400 suni solunum cihazı gönderiyorsunuz.''

'New York için çok sıkı çalışıyorum'

Bugün Trump'tan Twitter'da şu yanıt geldi:

"New York şehri ve eyaletine yardım etmek için çok sıkı çalışıyorum. Hem belediye başkanı hem de valiyle muhatap olarak onlar için muazzam boyutta üretim halindeyim, yeni dört tıp merkezi, dört yeni hastane dahil. Cuomo'dan hoşlanmadığım için (ki hoşlanıyorum) onlara yardım etmediğim, yalan haber. Daha yeni 4 bin solunum cihazı gönderdim!"

I am working very hard to help New York City & State. Dealing with both Mayor & Governor and producing tremendously for them, including four new medical centers and four new hospitals. Fake News that I won’t help them because I don’t like Cuomo (I do). Just sent 4000 ventilators! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 25, 2020

ABD Başkanı'nın bu tweeti, "New York'un 30 bin solunum cihazına var, 4 bin yetersiz, neyi anlamıyorsun" tarzı tepki ve yorumlara neden oldu.

Daha önce Trump, Twitter'dan Ford, General Motors ve Tesla ile anlaştıkları, bu otomotiv devlerinin solunum cihazları ve diğer metalden yapılan tıbbi teçhizatları üreteceklerini duyurmuştu.