Kayıt
04:55 26 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Trump: New York'u zorlu haftalar bekliyor

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ABD
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1449)
    0 32
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104168/78/1041687850_0:1:1200:676_1200x675_80_0_0_50c3bf53d8828dfdddb559223c66d414.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202003261041687880-trump-new-yorku-zorlu-haftalar-bekliyor/

    ABD Başkanı Trump, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının merkez üssü olan New York'un, virüs ile mücadelede ciddi bir 'sorun' olduğunu belirterek, "New York'u zorlu haftalar bekliyor" dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü günlük basın toplantısında salgına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    New York, Kaliforniya, Washington, Iowa, Louisiana, Teksas ve Florida eyaletlerini 'afet bölgesi' ilan ettiklerini kaydeden Trump, bu ilanın hukuki açıdan öneminin büyük olduğunu kaydetti.

    New York'un Covid-19 salgını konusunda en sıcak bölge olduğunu vurgulayan Trump, "New York şu anda koronavirüs ile mücadelede ciddi bir problem teşkil ediyor. New York'u zorlu haftalar bekliyor" değerlendirmesinde bulundu.

    Trump, ABD'nin bazı kesimlerinde virüsün oldukça az görüldüğünü kaydederek, "ABD'nin büyük bir bölümünde hayat, diğer bölgelerden çok daha önce normale dönecek" diye konuştu.

    © AP Photo / Carolyn Kaster
    ABD Savunma Bakanı Esper: Koronavirüs salgınının ülkede gerilemesi 8-10 hafta alacak
    'Virüs önlemleri ne kadar uzarsa, ekonomimiz o kadar kötüye gider'

    Ekonomiyi bir an önce eski haline getirmek için birçok insanın iş hayatına dönmesi gerektiği açıklamaları ile tepki çeken Trump, bu fikrinin arkasında durduğunu bugünkü basın toplantısında birçok kez vurguladı.

    Öte yandan Trump, "Birçok insan işine geri dönmek istiyor. Aceleyle bir şey yapmak istemiyorum. Bilim insanları ve kabine üyeleriyle tekrar görüşüp bir karara varacağız. Yine de bu önlemler ne kadar uzarsa, ekonomimiz o kadar kötüye gider" dedi.

    Trump, konuşmasında Avrupa Birliği ve NATO'yu da eleştirerek, "Bazıları bizden yararlandı. Bunlar bizim müttefiklerimizdi. Bizi oyuna getirdiler. Bizim ürünlerimizi ülkelerine almamak için belirli şartlar koydular" ifadelerini kullandı.

    Hiç kimsenin yaşamını kaybetmesini istemediğini belirten Trump, "Diğer tüm ülkelerden daha çok sayıda test yapıyoruz. Ama yine de tüm ülkenin test yaptırmasına gerek yok. 350 milyon insan niye test yaptırsın? Bu çok saçma" diye kaydetti.

    Trump yarın Türkiye'nin de içinde bulunduğu G20 ülkelerinin liderleri ile bir telekonferans yapacaklarını belirterek, "Bu çok ilginç bir toplantı olacak" diye konuştu.

    © REUTERS / Carlos Barria
    ABD Kongresi'ne Çin'in koronavirüs konusunda soruşturulması için tasarı sunuldu
    'Teşvik paketi masama gelir gelmez imzalayacağım'

    Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Senatoya sunulan 2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketinin bugün onaylanmasını beklediğini belirten Trump, "(Senato'nun onayının ardından) Temsilciler Meclisi'ni de bu paketi onaylamaya davet ediyorum. Paket Kongre'den geçip masama gelir gelmez imzalayacağım" ifadelerini kullandı.

    Basın toplantısında hazır bulunan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise söz konusu teşvik paketiyle ekonomiyi 3 ay ayakta tutmayı amaçladıklarını belirterek, "Umuyorum ki bu pakete 3 ay boyunca ihtiyaç duymayız. Ama ihtiyaç durumunda bu paranın önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

    Görev Gücü'nde yer alan Doktor Antony Fauci ise virüsün belirli dönemlerde tekrarlayabileceğini belirterek, "Başka bir döngüye daha hazır olmalıyız" diye konuştu.

    Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, ABD'de Covid-19 salgınında vaka sayısı 55 bin 238'e, ölü sayısı 802'ye ulaştı.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1449)
    Etiketler:
    Beyaz Saray, Ekonomi, Afet bölgesi, Covid-19, Steven Mnuchin, Salgın, Koronavirüs Görev Gücü, Koronavirüs, New York, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Şili'nin başkenti Santiago'da sokakta görüntülenen puma.
    Karantinaya alınan kentlerde dolaşan hayvanların görüntüleri
    Karikatür
    'Koronavirüs krizi küreselleşmenin sonunu getiriyor'
    Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet