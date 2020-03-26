ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 'Silah mağazaları kapatılsın' çağrısı

ABD'de yeni tip koronavirüsün (Covid-19) en hızlı yayıldığı eyaletlerden Kaliforniya 'da, Los Angeles İlçe Şerifi silah mağazalarının kapatılması gerektiğini savundu.

Los Angeles Şerifi Alex Villanueva, salı günü yaptığı basın toplantısında, "Bu, silah satışlarının yasaklanması konusu değil ancak herkesin panik içinde silah satın alması kendi içinde başka sorunları tetikliyor" dedi.

Bölgenin güvenliği için 1300 ek koruma görevlisi alacaklarını belirten Şerif Villanueva, böyle bir ortamda silah satış mağazalarının açık kalmasına gerek olmadığını belirtti.

Kaliforniya Silah Sahipleri Direktörü Sam Paredes başta olmak üzere Los Angeles’taki bazı hukuk danışmanları ise sosyal mesafeyi koruma gerekçesi ile silah mağazalarının kapatılmasının anayasal hakları ihlal ettiğini savundu.

Covid-19 salgını yüzünden başgösteren panik ile Amerika'da silah ve mühimmat satışlarının en çok arttığı bölgelerin başında, virüs vakalarının da en çok tespit edildiği ve hızla arttığı Kaliforniya ve New York gibi eyaletler geliyor.

ABD'de silahlanma hakkını savunanlar ve karşı çıkan kurumlar Covid-19 ile mücadele kapsamında silah satış mağazalarının temel ihtiyaç kapsamında açık kalması veya kapanması gerektiği konusunda ortak fikre varamazken, federal yetkililerin bu konuda aldığı bir karar bulunmuyor.