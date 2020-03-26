Fauci: Amerikalılar, koronavirüsün mevsimsel olma ihtimaline karşı hazırlıklı olmalı

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı ve Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü mensubu Anthony Fauci, Beyaz Saray'da basın mensuplarına verdiği demeçte ülkede yayılımını sürdüren yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Covid-19 vakalarının kış aylarına geçiş yapan güney yarımkürede görülmeye başladığını kaydeden Fauci, ABD'lilerin koronavirüsün mevsimsel bir hastalık olabileceği ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.

Güney yarımkürede de yayılması durumunda hastalığın geçici olarak durdurulsa bile geri dönüş yapmasının 'kaçınılmaz olacağını' söyleyen Fauci, şu ifadeleri kullandı:

"Salgını şimdi bastırmakta başarılı olacağımızı biliyorum, ama gerçekten başka bir döngüye karşı hazır olmalıyız."

Fauci, aşılar ve ilaç tedavileri oluşturulması yönündeki mevcut adımların, virüsün ikinci kez durdurulması için de gerekli olacağını kaydetti.

Son bilimsel çalışmalar, Covid-19'un yayılımının sıcak ve nemli havada yavaşlayabileceğini göstermişti. Bu pandeminin kuzey yarımkürede yaz aylarında hafifleyeceği anlamına geliyordu.