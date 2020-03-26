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12:33 26 Mart 2020
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    13 yıl önce İran'da kaybolan eski FBI ajanının öldüğüne inanılıyor

    © AFP 2020 /
    ABD
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    İran’da 13 yıl önce kaybolan ve alıkonulduğu iddia edilen eski FBI ajanı Robert Levinson'ın ‘öldüğüne inanıldığı’ duyuruldu. ABD’li yetkililerin kendilerine bu yönde bilgi verdiğini açıklayan aile, “Ne zaman ya da nasıl öldüğünü bilmiyoruz, sadece koronavirüs salgınından önce olduğunu biliyoruz” dedi.

    Robert Levinson'ın ailesi, ABD’li yetkililerin kendilerine ‘eski ajanın öldüğüne inandıkları’ yönünde bilgi verdiğini duyurdu.

    Aile, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Kısa bir süre önce ABD'li yetkililerden, hem kendilerinin hem de bizim, harika kocamız ve babamızın İran'ın gözaltındayken öldüğü sonucuna varmamıza yol açan bilgiler aldık. Ne zaman ya da nasıl öldüğünü bilmiyoruz, sadece koronavirüs salgınından önce olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

    ABD'yi de İran'ı da suçladılar: Adaletle yüzleşeceksiniz

    Levinson'ın yaşadıkları nedeniyle hem ABD’yi hem de İran’ı suçlayan aile, “Bob Levinson'ın başına gelenlerden sorumlu olanlar, buna yıllarca ve defalarca onu yüzüstü bırakan ABD hükümeti de dahil, bir gün adaletle yüzleşecek. Hayatımızın geri kalanı boyunca bundan emin olmak için çalışacağız. İran rejimi de bilmeli ki, bunun peşini bırakmayacağız” dedi.

    Aile ayrıca, Levinson'ın cesedinin ABD'ye gönderilmesi ve ölümüyle bağlantılı İranlı yetkililerin sorumlu tutulması konusunda İran’a baskı yapılması çağrısında bulundu.

    Trump 'inanmıyorum' demişti

    ABD Başkanı Donald Trump, dün düzenlediği basın toplantısında gelen bir soru üzerine Levinson'ın öldüğüne inanmadığını söylemişti.

    Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ise aynı akşam, eski ajanın ‘birkaç yıl önce yaşamını yitirmiş olabileceğini’ belirtmişti.

    Robert Levinson, bu ay 72 yaşına girecekti.

    © AFP 2020 /
    FBI, 2015 yılında Robert Levinson için bir kayıp ilanı yayınlayarak, bulunması durumunda 5 milyon dolarlık bir ödül verileceğini belirtmişti.

    Ne olmuştu?

    Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nden emekli eski bir FBI ajanı olan Levinson, daha sonra Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) için danışmanlık yapmaya başlamıştı.

    Levinson, Mart 2007'de İran'ın Kiş Adası'nda kaybolmuştu. Bu ziyaretin nedeni netleşmezken, CIA’in olayı mahkemeye ya da basına yansıtmaması için Levinson’ın ailesine 2.5 milyon dolar ödediği iddia edilmişti.

    İran hükümeti Levinson’ın nerede olduğuna dair bilgi sahibi olmadığını ve olayla ilgili bir sorumluluğu olmadığını savunuyor. Birleşmiş Milletler’e konuyla ilgili bilgi veren İran, Levinson için soruşturma başlattıklarını açıklamıştı.

    Etiketler:
    Robert O'Brien, Donald Trump, Robert Levinson, Kaybolma, CIA, FBI, Ajan, İran, ABD
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